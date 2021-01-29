«‎Так мы до Марса не доберемся». ‎Илон Маск раскритиковал власти США за срыв летных испытаний Starship SN9

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Основатель и глава SpaceX Илон Маск публично раскритиковал Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после того, как регулятор 28 января отказался выдать разрешение на проведение летных испытаний Starship SN9.

Изначально SpaceX планировала атмосферные испытания прототипа межпланетного корабля Starship SN9 на 25 января, но помешала погода. 28 января SpaceX предприняла вторую попытку запустить Starship SN9 и погода была благосклонна, а вот FAA оказалась непреклонной. На площадке, где шла подготовка к запуску Starship SN9, дошли до этапа охлаждения двигателей, но в итоге команде пришлось сливать топливо. Все попытки Илона Маска получить необходимое разрешение (он лично звонил в FAA) разбились об непробиваемую бюрократическую стену.

В итоге регулятор отменил запуск 28 января и перенес его на 29 января.

The FAA confirms today's SpaceX Starship SN9 launch attempt "has been scrubbed" and "rescheduled for tomorrow." First reported by @nextspaceflight.https://t.co/VQX356ygre pic.twitter.com/b5mq9WwdaH — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 28, 2021

После этого Илон Маск написал критический твит в адрес администрации авиации США, заявив, что ее нормативная база «фундаментально сломана».

Как сообщил Кристиан Давенпорт из The Washington Post, в ответ на твит с критикой от Илона Маска источник, близкий к FAA, заявил, что ведомство полным ходом работает над выдачей разрешения SN9, но также «несет ответственность перед американским народом и особенно перед теми, кто живет в районе южного Техаса, и обязан убедиться, что они не подвергаются чрезмерному риску».

After Elon's tweet a source close to the FAA pushed back saying it is moving fast to license SN9 but also has “a responsibility to the American people and particularly those who live in the southern Texas area to make sure they are not put at undue risk.” https://t.co/UZIHZpvC3K — Christian Davenport (@wapodavenport) January 28, 2021

Следующая попытка запуска Starship SN9 может состоятся уже сегодня, если все сложится благополучно и погода не подведет.

Starship SN9 должен повторить программу испытаний Starship SN8, который месяц назад слетал на высоту 12,5 км, но разбился при посадке. Он получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой.