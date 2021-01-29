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«‎Так мы до Марса не доберемся». ‎Илон Маск раскритиковал власти США за срыв летных испытаний Starship SN9

«‎Так мы до Марса не доберемся». ‎Илон Маск раскритиковал власти США за срыв летных испытаний Starship SN9

«‎Так мы до Марса не доберемся». ‎Илон Маск раскритиковал власти США за срыв летных испытаний Starship SN9


Основатель и глава SpaceX Илон Маск публично раскритиковал Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после того, как регулятор 28 января отказался выдать разрешение на проведение летных испытаний Starship SN9.

Изначально SpaceX планировала атмосферные испытания прототипа межпланетного корабля Starship SN9 на 25 января, но помешала погода. 28 января SpaceX предприняла вторую попытку запустить Starship SN9 и погода была благосклонна, а вот FAA оказалась непреклонной. На площадке, где шла подготовка к запуску Starship SN9, дошли до этапа охлаждения двигателей,  но в итоге команде пришлось сливать топливо. Все попытки Илона Маска получить необходимое разрешение (он лично звонил в FAA) разбились об непробиваемую бюрократическую стену.

В итоге регулятор отменил запуск 28 января и перенес его на 29 января.

После этого Илон Маск написал критический твит в адрес администрации авиации США, заявив, что ее нормативная база «фундаментально сломана».

«‎Так мы до Марса не доберемся». ‎Илон Маск раскритиковал власти США за срыв летных испытаний Starship SN9
«В отличие от авиационного подразделения, с которым все хорошо, космическое подразделение FAA имеет фундаментально сломанную нормативную базу. Их правила рассчитаны на запуск нескольких одноразовых ракет в год с нескольких государственных объектов. С такими правилами человечество никогда не доберется до Марса».

Как сообщил Кристиан Давенпорт из The Washington Post, в ответ на твит с критикой от Илона Маска источник, близкий к FAA, заявил, что ведомство полным ходом работает над выдачей разрешения SN9, но также «несет ответственность перед американским народом и особенно перед теми, кто живет в районе южного Техаса, и обязан убедиться, что они не подвергаются чрезмерному риску».

Следующая попытка запуска Starship SN9 может состоятся уже сегодня, если все сложится благополучно и погода не подведет.

Starship SN9 должен повторить программу испытаний Starship SN8, который месяц назад слетал на высоту 12,5 км, но разбился при посадке. Он получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой.

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