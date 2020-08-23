В игре Gotham Knights от WB Games Montreal не будет Бэтмена, зато появятся Бэтгерл, Робин, Найтвинг и Красный Колпак [трейлеры]

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И завершает цикл новостей с мероприятия DC FanDome игра Gotham Knights от геймстудии Warner Bros. Games Montreal. Несмотря на характерное название, в игре не будет главного героя Готэма Бэтмена, зато будет богатый выбор других играбельных персонажей.

По сюжету, Брюс Уэйн (Бэтмен) погибает в результате взрыва, но оставляет своим соратникам рекомендации по поводу дальнейших действий в Готэме. В трейлере показывают сразу четырех персонажей из «семьи Бэтмена» (Bat Family): Red Hood (Красный Колпак), Бэтгерл (Batgirl), Найтвинга (Nightwing) и Робина (Robin), которые будут в одиночку (сингл) или сообща (кооператив) действовать в открытом мире Gotham City.

Как показано в конце трейлера, главным антагонистом Bat Family станет организация Court of Owls, основанная богатейшими семьями Готэма, недовольными текущей ситуацией в городе.

Разработчики объясняют, что каждый из четверки героев не пытается стать новыми Бэтменом, а хочет стать самодостаточным героем, избавляющим родной город от преступности.

Помимо премьерного трейлера разработчики показали 7-минутный геймплейный ролик с Бэтгерл и Мистером Фризом:

Напомним, что геймстудия Warner Bros. Games Montreal отвечала за разработку игры Batman: Arkham Origins (2013). Новая игра Gotham Knights выйдет в 2021 году на всех популярных платформах, включая ПК, PlayStation 4/5 и Xbox One / Series X.

Источник: Polygon