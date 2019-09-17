Алгоритм Google диагностирует кожные заболевания не хуже дерматологов





Проблемы с кожей — одна из самых частых причин обращения к врачу. Вместе с тем, многим больницам зачастую не хватает дерматологов, чтобы справиться с потоком пациентов. В результате часть их работы сваливается на врачей общей практики, которые не могут столь же точно поставить диагноз, из-за чего нередко назначают неверное лечение или же перенаправляют не к тем специалистам.

Разработчики из Google Health — подразделения поискового гиганта, занимающегося технологическими вопросами здравоохранения — решили исправить эту ситуацию с помощью технологий искусственного интеллекта. Как сообщает Venture Beat со ссылкой на блог Google, они разработали диагностический алгоритм, выявляющий 26 заболеваний кожи, включая акне, псориаз и экзему, на основе одного или нескольких снимков пораженного участка тела и метаданных, таких как демографические сведения о пациенте, краткое описание симптомов и история наличия кожных заболеваний.

За распознавание по фото в системе отвечает открытая архитектура Inception-v4, а из метаданных информация выделяется с помощью классификатора и затем сопоставляется с изображениями с помощью трансформации признаков. Для обучения и тестирования алгоритма разработчики отобрали 14021 и 3756 диагностированных дерматологами медицинских случаев соответственно.

Примечательно, что на выход алгоритм выдает не самый вероятный диагноз, а три лучших попадания из 26 возможных, причем с разной присвоенной вероятностью. Работу алгоритма проверили дерматологи: система правильно указывает диагноз по одному попаданию в 71% случаев, а по трем — в 93% случаев, что «сопоставимо» с работой специализированных медиков и «существенно выше», чем у врачей общей практики и медсестер. Отдельно в Google подчеркивают, что алгоритм одинаково точен при работе с кожей разного цвета.

Впрочем, пока у разработанного решения есть несколько ограничений — например, система не очень хорошо справляется с диагностикой меланомы. Исследователи надеются исправить это, дополнив обучающие базы большим числом случаев рака кожи.

В будущем подобный ИИ, как предлагается, поможет врачам общей практики более точно определять дерматологические нарушения, а также ранжировать случаи, требующие внимания специализированных докторов. Благодаря этому снизится нагрузка на медиков и увеличится доступность и эффективность медицинской помощи.

Кроме того, исследователи отмечают, что представленный алгоритм может помочь не только в постановке первичного диагноза: специфика его работы (определение трех наиболее вероятных состояний) поможет врачам рассмотреть и другие возможные сопутствующие заболевания и состояния, благодаря чему они смогут подобрать более оптимальное лечение.