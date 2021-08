Amazon неожиданно решила перенести съемки второго сезона сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию

Компания Amazon приняла весьма неожиданное решение по поводу съемок сериала «Властелин колец» / «Lord of the Rings». Руководство Amazon Studios решило, что второй и последующий сезоны безымянного пока проекта будут снимать в Великобритании, а не Новой Зеландии, где был снят не только первый сезон сериала но и пара кинотрилогий Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

В официальном сообщении Amazon Studios объясняет принятое решение стратегией по расширению собственной производственной базы в Великобритании, где уже снимается ряд других фильмов и сериалов сервиса. Также представители студии выразили благодарность всем причастным к съемкам первого сезона Lord of the Rings в Новой Зеландии.

По данным голливудских источников Amazon уже начала перевозить дорогостоящие декорации на новое место съемок, где сразу же после нового года стартует пре-продакшен второго сезона «Властелина колец». Интересно, что постпродакшен первого сезона студия решила закончить там же, где и снимала его. В данный момент шоураннеры рассчитывают, что данный процесс будет проходить в Новой Зеландии по июнь 2022 года включительно.

Thank you to our amazing crew in the sun-lit forests. (5/8) pic.twitter.com/mA82XFjPvH

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 3, 2021