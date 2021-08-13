Amazon неожиданно решила перенести съемки второго сезона сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию





Компания Amazon приняла весьма неожиданное решение по поводу съемок сериала «Властелин колец» / «Lord of the Rings». Руководство Amazon Studios решило, что второй и последующий сезоны безымянного пока проекта будут снимать в Великобритании, а не Новой Зеландии, где был снят не только первый сезон сериала но и пара кинотрилогий Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

В официальном сообщении Amazon Studios объясняет принятое решение стратегией по расширению собственной производственной базы в Великобритании, где уже снимается ряд других фильмов и сериалов сервиса. Также представители студии выразили благодарность всем причастным к съемкам первого сезона Lord of the Rings в Новой Зеландии.

По данным голливудских источников Amazon уже начала перевозить дорогостоящие декорации на новое место съемок, где сразу же после нового года стартует пре-продакшен второго сезона «Властелина колец». Интересно, что постпродакшен первого сезона студия решила закончить там же, где и снимала его. В данный момент шоураннеры рассчитывают, что данный процесс будет проходить в Новой Зеландии по июнь 2022 года включительно.

Thank you to our amazing crew in the sun-lit forests. (5/8) pic.twitter.com/mA82XFjPvH — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 3, 2021

Интересно, что среди неозвученных причин релокации источники называют высокую стоимость производства (напомним, рекордные $465 млн только за первый сезон), которую не компенсировали даже крупные рибейты страны, а также чересчур жесткие коронавирусные ограничения, которые вынуждали актеров и членов съемочного процесс проходить длительные карантины при посещении Новой Зеландии.

Напомним, что события сериала на основе книг Джона Р. Р. Толкина развернутся во «Вторую эпоху» / Second Age, то есть задолго до событий, описанных в кинотрилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» («Третья эпоха»). Несмотря на это создатели обещают появление не только новых, но и несколько уже знакомых зрителям персонажей. Отметим, что шоураннерами сериала выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, а в актерский состав входят более четырех десятков молодых и не слишком известных актеров.

Премьера сериала «Властелин колец» / «Lord of the Rings» назначена на 2 сентября 2022 года, он уже официально подтвержден на второй сезон, а всего Amazon рассчитывает снять пять сезонов, не считая возможных спин-оффов и сиквелов.

Источник: Variety, Amazon Studios