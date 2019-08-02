Amazon отключит физические кнопки Amazon Dash 31 августа

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Amazon перестанет поддерживать физические кнопки для заказа товаров Amazon Dash с 31 августа 2019 года. Об этом пишет CNet со ссылкой на заявление компании.

Amazon объяснила отказ от кнопок Dash тем, что пользователи стали значительно реже ими пользоваться. При этом виртуальные кнопки будут по-прежнему доступны на сайте компании.

Amazon выпускала Wi-Fi-кнопки для заказов товаров одним нажатием с 2015 года. Они стоили $5. Каждая кнопка предназначалась для заказа конкретного продукта у одного бренда: например, стирального порошка, бритв или энергетиков. Сведения о совершенной покупке фиксировались в приложении Amazon. По данным компании, самыми популярными Dash-кнопками были кнопки для заказа туалетной бумаги, бутилированной воды, корма для животных и чернил для принтера.

В марте 2019 года Amazon объявила, что прекратит продажу кнопок Amazon Dash. Физические кнопки уже не так необходимы, как раньше, заявила тогда компания, поскольку заказать нужный товар можно с помощью голосового помощника Alexa. При этом в корпорации пообещали продолжать поддерживать функциональность уже приобретенных кнопок.

Источник: VC