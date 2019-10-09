Американский робот-полицейский вместо того, чтобы позвать на помощь, приказал обратившейся к нему женщине «убраться с дороги»





Робот-полицейский HP RoboCop, разработанный компанией Knightscope, не стал помогать обратившейся к нему женщине. В ответ на нажатие кнопки экстренного вызова полиции устройство невозбранно потребовало от нее «убраться с дороги». Об этом пишет Gizmodo.

Инцидент произошел в начале октября в одном из парков города Хантингтон-Парк (округ Лос-Анджелес). Женщина по имени Кого Гебара увидела драку и подошла к патрулирующему территорию роботу, чтобы вызвать полицию.

Однако после нажатия кнопки экстренного вызова полутораметровый HP RoboCop, у которого спереди написано «Police», сначала никак не реагировал, а затем попросил Гебару «убраться с дороги» и как ни в чем не бывало продолжил патрулировать местность по заранее заданной траектории, попросив напоследок всех присутствующих не мусорить в парке. В результате женщине пришлось звонить по телефону в 911.

В разговоре с журналистами представитель местного полицейского департамента заявил, что использование патрульного робота — часть пилотного проекта, и в настоящее время кнопка экстренного вызова действительно не работает, а задача аппарата заключается пока лишь в том, чтобы ездить по определенной территории и снимать происходящее на видео — которое, к тому же, передается на сервера Knightscope и лишь по запросу правоохранителей предоставляется потом полицейским. В то же время, стражи порядка заверили, что постепенно возможности робота будут наращиваться, в частности, в ближайшем будущем его подключат напрямую к диспетчерскому пункту департамента, после чего, собственно, и активируют кнопку вызова полиции.

Напоследок отметим, что аренда HP RoboCop обходится полицейскому департаменту в $70 000 в год, в связи с чем журналисты задаются вопросом о целесообразности этих трат на фоне того, что робот все еще достаточно ограничен в своих возможностях. Помимо этого, репортеры отметили, что ограниченная функциональность несет в себе скрытую опасность: вместо того, чтобы сразу позвонить в полицию, многие люди будут безуспешно пытаться «достучаться» до робота, что может привести к потере драгоценного времени и к усугублению ситуации, которого можно было бы избежать.

Источник: hightech.fm