Австралийские инженеры объявили о разработке дрона, с помощью которого можно эффективно выявлять в толпе людей с симптомами Covid-19





Чтобы эффективно бороться с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, специалистам необходимо как можно оперативнее выявлять людей с соответствующими симптомами, тестировать их на наличие заболевания и, если проверка подтверждает подозрения, отправлять на изоляцию. Проблема в том, что массовый симптоматический скрининг — процедура весьма затратная в плане человеко-часов, поскольку требует задействования на протяжении длительного времени большого количества персонала, который распределяется по разным зонам. Сделать поиск вероятных носителей нового коронавируса менее трудозатратным и более централизованным взялись инженеры из Университета Южной Австралии и канадской компании Draganfly, решившие подойти к вопросу с высокотехнологичной стороны и в результате разработавшие дрон для удаленного полуавтоматического симптоматического обнаружения зараженных, оснащенный специальными датчиками и системой компьютерного зрения.

По утверждению создателей, так называемый «пандемический беспилотник», работающий в полуавтономном режиме под контролем удаленного оператора, способен с расстояния до 10 м самостоятельно выявлять в толпе либо среди тех, кто оказывается в поле зрения бортовой камеры аппарата поодиночке, людей с такими характерными для Covid-19 симптомами, как повышенная температура, кашель, чихание, увеличенная частота дыхания (одышка) и ускоренный сердечный ритм. Предполагается, что решение существенно упростит проведение массового симптоматического скрининга как на улицах, так и в крупных офисах, аэропортах, домах престарелых, на круизных лайнерах и в других людных местах.

Все демонстрационные видео в новости получены непосредственно от инженеров из Университета Южной Австралии.

«Предложенная нами технология вряд ли сможет выявить абсолютно всех зараженных на местности, однако она способна с достаточно высокой надежностью дать понять, присутствуют ли подхватившие Covid-19 в том или ином общественном пространстве или в группе людей», — подчеркивает Яван Чалем, ведущий автор разработки.

«При помощи «пандемического дрона» специалисты смогут как обнаруживать отдельных зараженных, так и лучше понимать локальные тенденции распространения коронавирусной инфекции», — добавляют в Draganfly.

В пресс-релизе Университета Южной Австралии сообщается, что создатели дрона намерены как можно скорее начать развертывание технологии для борьбы с пандемией, скооперировавшись для этого с правительствами, а также с представителями коммерческой и медицинской сфер. Другие подробности о своих планах касательно беспилотника исследователи не раскрывают.

Источник: hightech.plus