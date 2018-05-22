Барак Обама подписал многолетний контракт с Netflix, он станет продюсером фильмов и сериалов для онлайн-сервиса

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Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама подписали соглашение с Netflix, согласно которому на протяжении нескольких следующих лет спродюсируют несколько фильмов и сериалов для данного онлайн-сервиса.

В сообщении Netflix прямо указано, что 44-ый президент США и бывшая Первая Леди не ограничены в выборе формата — это могут быть фильмы м сериалы любого формата, включая «сценарные», документальные, реалити-шоу и другие.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.

Барак Обама отметил, что за время своего пребывания у власти ему удалось познакомиться со многими увлеченными своим делом людьми и данное соглашение поможет ему донести их знания и опыт до максимально широкой аудитории. Вместе со своей женой бывший президент США рассчитывает «культивировать и поддерживать» талантливых и вдохновляющих людей, способных улучшить взаимопонимание между народами всей земли.

Отметим, что подобная договоренность является первой в своем роде, так как ранее после ухода в отставку максимум на что могла рассчитывать публика от бывших президентов — это получить мемуары или документальные фильмы, основанные на интервью. Также напомним, что ранее сотрудничеством с Бараком Обамой интересовалась компания Apple, но по всей видимости предложил большую свободу действий и/или более выгодные условия сотрудничества.

Ожидается, что первый сериал от продюсеров Барака и Мишель Обамы выйдет на Netflix уже в 2019 году.

Источник: Engadget