Барак Обама подписал многолетний контракт с Netflix, он станет продюсером фильмов и сериалов для онлайн-сервиса

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама подписали соглашение с Netflix, согласно которому на протяжении нескольких следующих лет спродюсируют несколько фильмов и сериалов для данного онлайн-сервиса.

В сообщении Netflix прямо указано, что 44-ый президент США и бывшая Первая Леди не ограничены в выборе формата — это могут быть фильмы м сериалы любого формата, включая «сценарные», документальные, реалити-шоу и другие.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

— Netflix US (@netflix) 21 мая 2018 г.