«Добро пожаловать в Дримленд!»: первый тизер-трейлер нового мультсериала автора «Симпсонов» и «Футурамы»

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Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер-трейлер анимационного сериала Disenchantment / «Разочарование», созданного автором «Симпсонов» и «Футурамы» Мэттом Грейнингом.

Действие Disenchantment происходит в сказочном королевстве Дримленд (Dreamland, «царство грез»). Главная героиня сериала – принцесса Бин с тягой к выпивке (ее озвучивает Абби Якобсон из «Брод Сити») отправляется навстречу приключениям вместе со своим склочным другом – эльфом по имени Эльфо (комедийный актер Нат Факсон) и личным демоном Лючи (комик Эрик Андре).

Именно этим трем персонажам посвящен первый тизер – троицу в сопровождении охраны ведут к королю, который с удивлением обнаруживает среди пленников свою дочь.

«Вы видели будущее в „Футураме“, видели настоящее в Спрингфилде [место действия „Симпсонов“]. Что же дальше? Конечно, прошлое. Добро пожаловать в Дримленд!», — говорит закадровый голос в самом начале ролике.

Отметим, что кроме Мэтта Грейнинга над проектом работает Джош Вайнштейн.

Все 10 эпизодов первого сезона выйдут на Netflix 17 августа.