Эксклюзив PS4 «Horizon: Zero Dawn» выйдет на ПК в текущем году, его можно будет купить в Steam и Epic Games Store





Эксклюзивные игры для консолей являются одним из способов привлечь и удержать аудиторию игроков, поэтому выход таких проектов на ПК — дело довольно редкое. И тем не менее по информации инсайдеров вышедшая в 2017 году на PlayStation 4 игра Horizon: Zero Dawn появится на персональных компьютерах до конца текущего года.

Источник сообщил, что Horizon: Zero Dawn будет доступна как в Steam, так и в магазине Epic Games Store. Пока неизвестно, войдет ли в состав ПК-версии дополнение Frozen Wilds или его придется приобретать отдельно. Зато уже сейчас понятно, что при наличии достаточно мощной конфигурации игроки получат возможность играть с более высокими настройками графики, включая частоту смены кадров (в PS4 фремрейт был зафиксирован на отметке 30 fps).

Если слухи окажутся верными, то Horizon: Zero Dawn станет вторым крупным эксклюзивом Sony, который выйдет на платформе Windows в 2020 году. Напомним, что еще в октябре прошлого года Kojima Productions анонсировала выход интереснейшей игры Death Stranding на ПК летом текущего года. Обе игры работают на движке Decima от Guerrilla Games, так что создание порта для ПК будет идентичным для обеих команд разработчиков.

Источник: Engagdget