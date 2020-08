Electronic Arts переименовала подписки EA Access и Origin Access в EA Play и назначила ее запуск в Steam на 31 августа

Компания Electronic Arts официально переименовала свои игровые подписки и объявила точную дату их запуска в цифровом магазине Steam. Итак, начиная с 18 августа игровые подписки EA Access и Origin Access называются EA Play, а Origin Access Premier получила название EA Play Pro.

В рамках подписки EA Play игроки получают доступ к эксклюзивным преимуществам для игроков и библиотеке популярных серий и лучших игр; возможность оценивать избранные новинки до их официального выхода в течение 10 часов (если пользователь купит игру, то игровой прогресс будет сохранен и он сможет продолжить играть с того места, где остановился); скидку подписчика в размере 10% на цифровые покупки EA, среди которых полные версии игр, дополнения, сезонные пропуски и комплекты очков.

Подписчики EA Play Pro получат все вышеперечисленное, а также неограниченный доступ к новинкам EA со дня их выхода; награды уровня Pro вроде сезонных пропусков и эксклюзивного контента для игроков; библиотеку эксклюзивных изданий игр.

Напомним, что в июне в Steam вышло более 25 игр EA, а подписка EA Play заработает в сервисе 31 августа 2020 года. С этого числа подписчики EA Play получат возможность играть в игры серий Battlefield, The Sims, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars Battlefront, а также Unravel, Fe, Sea of Solitude и др.

Источник: EA, Steam