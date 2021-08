Электропикап Rivian R1T без проблем преодолевает водную преграду метровой глубины [видео]

Создатели электропикапа Rivian R1T и электрокроссовера Rivian R1S неоднократно радовали нас зрелищными видео с испытательных полигонов, где эти электромобили взбирались на крутые склоны, преодолевали песчаные барханы и разворачивались на пятачке земли. В этот раз американцы решили показать, как их детище преодолевает водные преграды (с учетом вчерашних дождей эта особенность оказалась бы весьма востребованной многими украинскими водителями).

Итак, электропикап Rivian R1T без видимых проблем заезжает в бетонный ров, погружаясь в самой глубокой точке по уровень капота, после чего выезжает обратно:

Our engineers going for a quick dip! pic.twitter.com/1FYukLXXZl

Глава компании Эрджей Скаринж (RJ Scaringe) не озвучил точную глубину брода, но с учетом высоты электромобиля в 192 см, преграда занимает порядка ее половины.

Отметим, что в этом испытании интересна не только электробезопасность двигателей и батарей (они наверняка собраны в герметичных модулях и легко переносят кратковременное погружение), но и герметизация салона, ведь уровень воды заметно превышает линию порогов.

Интересно, что ранее своими «водными талантами» неоднократно хвастались электромобили Tesla, водители которых без проблем выбирались из водных ловушек, в которые попадались ДВС-собратья. А Илон Маск не только официально подтверждал эти возможности своих электромобилей, но даже заявлял о возможности создать электромобиль-амфибию на основе Tesla Cybertruck.

I think we could make that work

— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020