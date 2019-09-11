Евросоюз создаст оборонную структуру для помощи в развертывании в том числе космических войск





Европейский союз создаст новую оборонно-космическую структуру для помощи в консолидации, развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе — космических. Об этом во вторник заявила председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая приступит к своим обязанностям с 1 ноября.

«ЕС — это не военный союз и никогда им не будет. Однако странам Евросоюза неоднократно говорили, что общее материально-техническое обеспечение для их вооруженных сил крайне важно», — приводит агентство Reuters слова будущей главы Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен указала, что НАТО будет всегда оставаться для Евросоюза системой коллективной безопасности. Вашингтон уже поддержал инициативу ЕС, но предостерег от отстранения американских компаний от оборонных контрактов. Будущая глава ЕК в связи с этим отметила, что создание новой структуры пойдет на пользу Североатлантическому Альянсу, а также отвечает новой политике США, которые требуют от стран Евросоюза больше заботиться о собственной безопасности.

Как отмечает Reuters, отвечать за формирование и развитие новой структуры, которая, как предполагается, позволит странам ЕС унифицировать оборонные силы путем совместной работы над новейшими военными разработками, а также их совместного приобретения, будет представитель Франции Сильви Гулар (на фото выше), сторонница нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона.

«Космос стал еще одной сферой, в которой странам ЕС приходится объединяться на фоне технологической гонки, затеянной Китаем, Россией и США, которые сегодня разрабатывают космическое вооружение, способное не только выводить из строя ракеты, но и уничтожать спутники», — указывает Reuters.

Источник: Reuters