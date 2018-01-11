Фильм «Чёрная вдова» / Black Widow наконец сдвинулся с мертвой точки – Marvel выбрала сценаристку и обсудила детали со Скарлетт Йоханссон

Голливудское издание Variety сообщает, что руководство Marvel наконец приняло окончательное решение о съемках отдельного фильма “Black Widow” / “Черная Вдова” со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Слухи о данном проекте ходят уже несколько лет, однако теперь студия наконец выбрала автора, который приступил к работе над сценарием картины об очередном члене команды “Мстителей”.

По информации издания Variety президент Marvel Кевин Файги провел несколько собеседований с кандидатами на роль сценариста, однако в итоге остановился на Жаклин Шеффер (Jacqueline Schaeffer). Руководство студии также встретилось с исполнительницей роли Черной Вдовы, чтобы обсудить, что именно Скарлетт Йоханссон хочет увидеть в сценарии будущей картины.

Интересно, что Жаклин Шеффер пока не имеет за своими плечами крупных проектов, также она не сотрудничала раньше с Marvel или Disney. На ее счету фильм “Таймер” (2009), а также короткометражки “Мистер Сташ” (2011) и “Олаф и холодное приключение” (2017). В текущем году выйдет ремейк комедии “Отпетые мошенники” (1983) ее авторства, в котором самобытных Майкла Кейна и Стива Мартина заменят Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон (нечто подобное мы сможем наблюдать в фильме «Восемь подруг Оушена», где также снялась Энн Хэтэуэй).

Шуточный трейлер фильма Black Widow

Напомним, что Скарлетт Йоханссон сыграла Наташу Романофф уже в шести фильмах о команде Мстителей, при это в отличие от Капитана Америки, Железного Человека, Халка, Тора и других супергероев пока не может похвастать отдельным фильмом, который бы рассказал историю ее становления.

Продюсеры решили, что сложившаяся конъюнктура и завершение последней фазы истории Мстителей является отличным поводом выпустить этот сайдпроект в свет. Официальных комментариев от Marvel по поводу фильма пока не поступало, так как он находится на самой ранней стадии разработки.

Источник: Variety