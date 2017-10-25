Финальный трейлер фантастического полицейского боевика «Яркость» / Bright от Netflix с орками, эльфами и феями

Сервис Netflix выложил второй трейлер полнометражного фантастического фильма «Яркость» / Bright с Уиллом Смитом, Джоэлом Эдгертоном и Нуми Рапас в главных ролях. Картина представляет собой классический полицейский боевик с двумя напарниками, изюминку которому придает антураж — действия развиваются в параллельной вселенной, в которой помимо людей живут орки, эльфы, феи и другие фантастические существа.

Режиссером ленты выступил Дэвид Эйр, поставивший до этого «Отряд самоубийц» (кстати, внешне копы-напарники весьма напоминают Дэдшота и Крока из этого фильма), сценарий написал Макс Лэндис («Ультраамериканцы», «Хроника»), а в качестве продюссеров выступила команда, приложившая руку к сериалу «Нарко» и трилогии «Голодные игры».

Бюджет картины составил $100 млн, что хорошо укладывается в планы сервиса потратить на производство оригинального контента порядка $8 млрд в 2018 году. Премьера фильма «Яркость» / Bright состоится эксклюзивно на Netflix 22 декабря 2017 года.

Источник: Netflix