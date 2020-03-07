Frictional Games анонсировала Amnesia: Rebirth — третью часть хоррор-серии Amnesia

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Студия Frictional Games анонсировала третью часть своей известной хоррор-серии Amnesia, первая часть которой, Amnesia: The Dark Descent, вышла десять лет назад, в 2010 году. Действие новой игры, получившей название Amnesia: Rebirth, развернется в новом сеттинге и с другим главным героем, при этом разработчики подчеркивают, что грядущий тайтл концептуально будет основан на идеях оригинального проекта и не станет ничего «переизобретать», хотя и порадует игроков усовершенствованными механиками и постарается «превзойти ожидания».

В центре истории Rebirth — девушка по имени Таси Трианон, оказавшаяся посреди алжирской пустыни и пытающаяся выяснить, что с ней произошло. Разумеется, без всевозможных страшных чудищ, перед которыми героиня будет практически беззащитна, дело не обойдется.

Как и оригинальная игра, третья часть Amnesia будет представлять собой сюжетный хоррор от первого лица, в котором нужно исследовать мир, решать головоломки, прятаться от монстров и внимательно распоряжаться ресурсами — в том числе физическими и психическими силами главной героини. Кроме того, в Frictional Games обещают, что Rebirth, следуя канонам студии, будет не простым скример-«аттракционом», а «жутким и непредсказуемым эмоциональным приключением, пролегающим через личный ужас, боль, опустошенность и отчаяние».

«Amnesia: Rebirth заставит игроков испытать нечто совершенно новое и задуматься о поистине пугающих вещах. Игра представит жанр хоррор совершенно с другой стороны — и не факт, что все игроки смогут дойти до конца», — заявляют разработчики.

Amnesia: Rebirth выйдет на РС (Steam) и PS4 осенью 2020 года.

Источник: DTF