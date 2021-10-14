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Польская студия Starward Industries сегодня представилп первый тизер-трейлер находящегося в разработке ретро-футуристического триллера The Invincible, рассчитанного на одиночное прохождение и вдохновлённого повестью научно-фантастического писателя Станислава Лема «Непобедимый».

Довольно жуткий трейлер представляет доктора Ясну и астрогатора Новика, главных героев игры The Invincible, которые пытаются покинуть планету Регис-III. Вопреки совету астрогатора, доктор Ясна приняла рискованное решение, и теперь ей предстоит столкнуться с его последствиями.

В этом кинематографическом приключенческом триллере игроки окажутся на отдалённой и таинственной планете Регис-III, где их ждёт разветвлённая история с несколькими вариантами развития и завершения событий, которые зависят от принятых ранее решений и совершённых действий.

Действие повествования развивается в альтернативной ретро-футуристической вселенной, где цифровые технологии ещё не были изобретены. Но несмотря на доминирование аналоговых технологий во всех сферах жизни, человечеству удалось выйти в открытый космос, колонизировать новые планеты и даже выйти за границы галактики.

Игра The Invincible находится в разработке для РС и консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X), она будет работать на движке Unreal Engine. Релиз игры ожидается в 2022 году.

Источник: The Invincible