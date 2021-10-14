Геймстудия Starward Industries представила первый тизер-трейлер игры «The Invincible» по мотивам фантастической повести Станислава Лема «Непобедимый»
Польская студия Starward Industries сегодня представилп первый тизер-трейлер находящегося в разработке ретро-футуристического триллера The Invincible, рассчитанного на одиночное прохождение и вдохновлённого повестью научно-фантастического писателя Станислава Лема «Непобедимый».
Довольно жуткий трейлер представляет доктора Ясну и астрогатора Новика, главных героев игры The Invincible, которые пытаются покинуть планету Регис-III. Вопреки совету астрогатора, доктор Ясна приняла рискованное решение, и теперь ей предстоит столкнуться с его последствиями.
В этом кинематографическом приключенческом триллере игроки окажутся на отдалённой и таинственной планете Регис-III, где их ждёт разветвлённая история с несколькими вариантами развития и завершения событий, которые зависят от принятых ранее решений и совершённых действий.
Действие повествования развивается в альтернативной ретро-футуристической вселенной, где цифровые технологии ещё не были изобретены. Но несмотря на доминирование аналоговых технологий во всех сферах жизни, человечеству удалось выйти в открытый космос, колонизировать новые планеты и даже выйти за границы галактики.
Игра The Invincible находится в разработке для РС и консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X), она будет работать на движке Unreal Engine. Релиз игры ожидается в 2022 году.
Источник: The Invincible