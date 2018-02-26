HBO выложил первый трейлер фильма-экранизации романа Fahrenheit 451 / «451 градус по Фаренгейту»

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После короткого тизера канал HBO выложил в сеть более информативный трейлер экранизации культового романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» / Fahrenheit 451, а также объявила ориентировочную дату выхода – май 2018 года.

Фильм расскажет о тоталитарном обществе, в котором пожарные не тушат пожары, а сжигают запрещённые книги вместе с домами владельцев. Молодой пожарный поначалу уверен, что своей работой приносит пользу обществу, однако постепенно разочаровывается и понимает, что все не так просто, как ему объясняли старшие товарищи. Название книги и фильма обозначает температуру воспламенения бумаги 451°F или 233°C.

Главные роли исполнят Майкл Б. Джордан («Черная Пантера», «Крид: Наследие Рокки», «Фантастическая четверка») и Майкл Шеннон («Форма воды», «Человек из стали», «Под покровом ночи»), в фильме также появятся София Бутелла (“Kingsman: Секретная служба”, “Стартрек: Бесконечность”, “Взрывная блондинка”) и Лилли Сингх (“Жизнь в деталях”, “Очень плохие мамочки”). Режиссером выступил создатель драмы «99 домов» Рамин Бахрани, который совместно с Амиром Надери также написал сценарий для картины Fahrenheit 451.

Отметим, что в последний раз экранизация романа “451 градус по Фаренгейту” выходила еще в далеком 1966 году.

Источник: HBO