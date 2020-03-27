Impossible Foods не исключает, что в будущем попробует перейти к созданию «мяса» несуществующих животных





Американская компания Impossible Foods — один из лидеров рынка искусственного мяса. Представители предприятия заявляют, что их цель состоит в том, чтобы постепенно вытеснить все представленные на рынке мясные продукты аналогами растительного происхождения, более этичными в плане производства, но при этом ничем не уступающими своим естественным прообразам по вкусовым и иным качествам. В настоящее время Impossible Foods производит веганские варианты говяжьего фарша и бургеров, а недавно к этой линейке добавилась и свинина.

Но можно ли вместо имитации привычного мяса разработать совершенно новый продукт, который не будет похож ни на один из известных нам видов мясной продукции? По словам генерального директора Impossible Foods Патрика Брауна, это вполне возможно, причем для создания такого «мяса» не нужно ничего изобретать — подойдут уже существующие технологии.

«Impossible Foods настолько хорошо изучила химию вкуса, запаха и текстуру традиционных сортов мяса, что хоть сегодня может создавать «мясные» продукты, аналогов которым в природе попросту не существует», — подчеркивает топ-менеджер.

Браун отмечает, что это вполне логичная идея, и приводит в качестве примера привычных сельскохозяйственных животных, которых «люди одомашнили в далеком прошлом лишь потому, что смогли их одомашнить». Проблема в том, указывает глава IF, что эти виды не выбирались по признаку самого вкусного мяса. Таким образом, пространство для создания более совершенных искусственных аналогов даже тех мясных продуктов, что ныне широко представлены на рынке и уже давно вошли в стандартный рацион множества людей, весьма велико.

Впрочем, для Impossible Foods это пока не первоочередная задача. Сначала производитель искусственного мяса планирует полностью захватить нишу, которую в настоящее время занимает животноводство. Иными словами, компания хочет, чтобы ее продукция сперва заменила традиционное мясо, будучи полным его аналогом, а уже потом пыталась его превзойти. Как поясняет Браун, эта стратегия призвана исключить вероятность того, что люди станут рассматривать продукцию компании в качестве дополнения к обычному мясу, что противоречило бы миссии предприятия. А потому в IF сейчас сосредоточены исключительно на создании все более полноценных имитаций уже существующих и хорошо узнаваемых мясных продуктов.

«К тому же, нынешний подход облегчает нам первичное продвижение нашей продукции. Мы четко сигнализируем потребителям, что, скажем, купив наш «говяжий» фарш, они получат продукт, полностью идентичный его естественному прообразу — настоящему говяжьему фаршу, а не нечто новое и неизвестное. Благодаря этому большее число людей решается попробовать наше искусственное мясо — и затем переходит на него», — добавляет Браун.

В общем, идея производства невиданных сортов мяса для Impossible Foods хотя и не откинута компанией, но пока отложена, что называется, в долгий ящик.

Источник: hightech.plus