Исследование: социальные сети негативно влияют на самооценку женщин

Психолог Мартин Графф с коллегами из Университета Южного Уэльса провел небольшое исследование, которое показало, что девушки, уделяющие много внимания соцсетям, признают худобу чрезмерно привлекательной и стремятся к ней. О результатах ученый рассказал на научной конференции в Ноттингеме.

Отметим, что в исследовании приняли участие сто студенток. Их разделили на четыре группы — согласно времени, проводимому в социальных сетях (учитывались Facebook, Instagram и Pinterest). В первую группу попали девушки, тратившие на них меньше 30 минут в день, далее этот показатель увеличивался на полчаса: так, респонденты четвертой группы проводили в соцсетях больше полутора часов в день.

В ходе исследования участницы отвечали на вопросы анкеты, которая измеряла три показателя: степень согласия с образом «идеального тела», который популяризируется в обществе, степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело, и мотивация к похудению. Уровень объективации определялся благодаря оценке, которую студентки давали заявлениям вроде «худые девушки — более привлекательные».

Исследователи обнаружили, что участницы, которые проводили в соцсетях более часа в день, получили наивысшие показатели во всех трех категориях. Таким образом, девушки, которые дольше оставались в соцсетях, были менее довольны своим телом и больше стремились к похудению.

«Мы продемонстрировали, что частое посещение сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы», — прокомментировал результаты исследования Мартин Графф.

Источник: Naked Science