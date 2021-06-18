К 25-летнему юбилею Тамагочи в Японии выпустят умные часы Tamagotchi Smart, продажи стартуют в ноябре по цене $60





Когда попыт и симпл-димпл уже надоели, самое время вернуться к проверенной классике. Именно так подумали в японской компании Bandai и решили выпустить на рынок старый добрый Тамагочи, но в современном формате умных часов. Новинка получила имя Tamagotchi Smart, а ее продажи стартуют 23 ноября 2021 года по цене порядка $60, спустя 25 лет после дебюта оригинальной игрушки 1996 года.

Tamagotchi Smart выглядят как типичные умные часы для детей — яркий дизайн, крупный пластиковый корпус и небольшой цветной экран. Судя по видео, они умеют не только демонстрировать милого электронного зверька, но и считать шаги, показывать время и даже воспроизводить музыку. Вдобавок сенсорный экран и встроенный микрофон позволят владельцу «гладить» и «говорить» с собственным питомцем.

Разработчики обещают набор классических питомцев и несколько новых, при этом благодаря продаваемым отдельно картам TamaSma в часы можно будет загружать эксклюзивных персонажей и предметы. Продажи пока анонсированы только в Японии, однако есть ненулевой шанс, что Tamagotchi Smart появятся и на других рынках.

Источник: Engadget, Bandai