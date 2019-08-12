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Китайская LinkSpace активно тестирует многоразовую ракету RLV-T5

Китайская LinkSpace активно тестирует многоразовую ракету RLV-T5

Китайская LinkSpace активно тестирует многоразовую ракету RLV-T5


Китайская частная аэрокосмическая компания LinkSpace осуществила третий за последние полгода тестовый запуск многоразовой ракеты RLV-T5.

Как сообщается, запуск был произведен на территории провинции Цинхай. После старта RLV-T5 поднялась на высоту в 300 метров, а затем приземлилась в заданную точку с погрешностью в 7 сантиметров. Всего полет длился 50 секунд.

В двух предыдущих тестовых запусках RLV-T5 достигла высоты в 20 и 30 м соответственно.

Напоследок отметим, что ракета RLV-T5 имеет длину 8,1 метра и предназначена для отработки технологий посадки, которые затем будут использоваться в ее преемнике — полноценной ракете RLV-T16. Предполагается, что 14-метровый носитель сможет выводить спутники на 150-километровую орбиту, причем за счет многоразового использования стоимость запуска будет составлять всего $4,25 млн. В первый полет RLV-T16 должна отправиться до конца следующего года.

В будущем LinkSpace планирует производить до 100 запусков RLV-T16 в год.

Источник: GlobalTimes, JapanTimes, PanDaily

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