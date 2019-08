Китайская LinkSpace активно тестирует многоразовую ракету RLV-T5

Китайская частная аэрокосмическая компания LinkSpace осуществила третий за последние полгода тестовый запуск многоразовой ракеты RLV-T5.

Как сообщается, запуск был произведен на территории провинции Цинхай. После старта RLV-T5 поднялась на высоту в 300 метров, а затем приземлилась в заданную точку с погрешностью в 7 сантиметров. Всего полет длился 50 секунд.

On August 10, LinkSpace’s third rocket free flight test was successful in Mangai, Qinghai province. The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm

— Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г.