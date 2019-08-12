Китайская LinkSpace активно тестирует многоразовую ракету RLV-T5

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Китайская частная аэрокосмическая компания LinkSpace осуществила третий за последние полгода тестовый запуск многоразовой ракеты RLV-T5.

Как сообщается, запуск был произведен на территории провинции Цинхай. После старта RLV-T5 поднялась на высоту в 300 метров, а затем приземлилась в заданную точку с погрешностью в 7 сантиметров. Всего полет длился 50 секунд.

On August 10, LinkSpace’s third rocket free flight test was successful in Mangai, Qinghai province. The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г.

В двух предыдущих тестовых запусках RLV-T5 достигла высоты в 20 и 30 м соответственно.

Напоследок отметим, что ракета RLV-T5 имеет длину 8,1 метра и предназначена для отработки технологий посадки, которые затем будут использоваться в ее преемнике — полноценной ракете RLV-T16. Предполагается, что 14-метровый носитель сможет выводить спутники на 150-километровую орбиту, причем за счет многоразового использования стоимость запуска будет составлять всего $4,25 млн. В первый полет RLV-T16 должна отправиться до конца следующего года.

В будущем LinkSpace планирует производить до 100 запусков RLV-T16 в год.

Источник: GlobalTimes, JapanTimes, PanDaily