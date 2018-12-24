Китайские ученые превратили медь в аналог золота

Группе исследователей из Даляньского института химической физики при Академии наук КНР в Ляонине удалось превратить медь в новый материал, «практически идентичный» золоту. Предположительно, открытие позволит сократить использование редких и дорогих металлов при производстве различной техники.

Как сообщается, в ходе эксперимента ученые «бомбардировали» медную мишень струей раскаленного заряженного аргона. Быстро движущиеся ионизированные частицы «выбивали» атомы меди из мишени, которые затем охлаждались и конденсировались на поверхности собирающего устройства, формируя тончайший слой материала (диаметр песчинки вещества составлял всего несколько нанометров).

После этого исследователи поместили образовавшийся материал в реакционную камеру и успешно задействовали его в качестве катализатора для превращения угля в спирт — это сложный химический процесс, который «под силу» только драгоценным металлам.