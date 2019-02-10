Корпорация Amazon призвала к ответственному использованию технологии распознавания лиц

В ответ на многочисленные заявления правозащитников о том, что технология распознавания лиц ущемляет свободы граждан, Amazon — разработчик нашумевшей системы Rekognition, применяемой в том числе правоохранительными агентствами — выступила с инициативой по ответственному ее использованию.

По мнению корпорации, распознавание лиц обладает огромным потенциальном: в частности, с его помощью правоохранители могут эффективнее ловить правонарушителей, предотвращать преступления и искать пропавших без вести. В то же время, технологию можно использовать и во вред, а потому она требует определенного регулирования.

Одним из авторов инициативы Amazon выступает Майкл Панке, вице-президент корпорации. В своем блоге он призвал к введению единого для всех федерального закона и перечислил пять правил правомочного применения системы распознавания лиц:

Распознавание лиц должно всегда использоваться в соответствии с законом и при соблюдении всех гражданских прав.

Применять технологию следует исключительно под человеческим надзором. Так, правоохранительные органы должны всегда дополнительно удостоверяться, что внешность человека, на которого указала система, действительно совпадает с внешностью предполагаемого правонарушителя, а также не производить аресты и не прибегать к допросам лишь на основании решения компьютера, не имея других улик.

Правоохранителям следует брать во внимание только те вердикты системы, в которых она уверена не менее чем на 99%.

Правоохранительные органы должны быть прозрачны в отношении применения технологии распознавания лиц и регулярно отчитываться об ее использовании перед общественностью.

Все общественные пространства, оборудованные решениями на основе распознавания лиц, должны быть помечены соответствующим образом.

Источники: ZDNet, hightech.plus