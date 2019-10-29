«Мандалорец, покажись. Они уже заждались». Новый трейлер сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars [+ персонажные постеры]
Компания Disney выпустила новый трейлер художественного сериала The Mandalorian / «Мандалорец» по вселенной Star Wars, снятого эксклюзивно для стримингового сервиса Disney+. Ролик включает несколько интересных кадров, в том числе сцены с инопланетными существами, которые встретятся на пути мандалорцев. В нем также есть новые перестрелки на космических кораблях и обещание, что поклонники получат исчерпывающее представление об охотниках за головами — и их «непростой профессии». Мирное время закончилось.
Одновременно Disney выложила в официальном твиттере сериала несколько постеров с главными героями.
Как рассказали в Disney, «Мандалорец» станет единственным сериалом из всей стартовой линейки Disney, который не станут предварительно показывать прессе. Это необходимо, чтобы зрители не узнали сюжетные подробности раньше времени. В первом же эпизоде есть некий «серьезный спойлер для всей вселенной.
- События сериала будут проходить во временном отрезке после завершения оригинальной трилогии («Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая») и падения Империи.
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- Создатель сериала — Джон Фавро, снявший «Железного человека» и нового «Короля Льва».
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- Премьера первого сезона состоится 12 ноября 2019 года, одновременно с запуском сервиса Disney+. В дальнейшем новые серии будут выходить по пятницам, за исключением недели выхода девятого эпизода «Звездных войн». При этом второй сезон уже находится в работе.