Мэттью Вон напишет сценарий и срежиссирует фильм «Kingsman 3», премьера уже запланирована на 8 ноября 2019 года

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Автор первых двух частей Kingsman Мэттью Вон официально подтвердил, что еще раз вернется к этой шпионской франшизе в качестве сценариста и режиссера. Третий по счету фильм еще не получил официальное название, но студия 20th Century Fox уже зарезервировала для него дату премьеры 8 ноября 2019 года.

Напомним, что первый фильм трилогии «Kingsman: The Secret Service» / «Kingsman: Секретная служба» вышел в 2015 году, второй «Kingsman: The Golden Circle» / «Kingsman: Золотое кольцо» — в 2017 году.

Главные роли в картинах исполнили Тэрон Эджертон (Эггси Анвин), Колин Ферт (Гарри Харт) и Марк Стронг (Мерлин), при этом в фильмах также появлялись такие известные актеры, как Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, София Бутелла, Марк Хэмилл, Джулианна Мур, Хэлли Берри, Ченнинг Тейтум, Джефф Бриджес.

В интервью голливудским изданиям Мэттью Вон рассказывал, что хочет посвятить «Kingsman 3» завершению сюжетной линии Эггси и Галахада. Также он упоминал о желании снять спин-офф с рабочим названием «Kingsman: The Great Game», который рассказал бы о шпионской организации в 90-ые годы прошлого века, а также более отдаленных планах на ТВ-сериал по данной франшизе.

Франшиза основана на комиксе «The Secret Service» Марка Миллара, который в данный момент плотно работает с сервисом Netflix, в частности, написав для него комикс про волшебников The Magic Order / «Волшебный Орден».

Режиссер, сценарист и продюсер Мэттью Вон известен по целому ряду разноплановых проектов, включая криминальные фильмы «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Большой куш» (2000), триллеры «Слоеный торт» (2004) и «Расплата» (2010), а также фэнтези «Звёздная пыль» (2007) и супергеройскую фантастику «Пипец» (2010, 2013), «Люди Икс» (2011, 2014) и «Фантастическая четвёрка» (2015).

Источник: EW