Молодой лейбл Snafu Records ищет перспективных музыкальных исполнителей с помощью ИИ





Музыкальный лейбл Snafu Records нашел весьма необычное по сегодняшним меркам применение технологии искусственного интеллекта: компания использует ИИ, чтобы выявлять подающих надежды артистов задолго до того, как на них обратят внимание конкуренты.

Как сообщает Engadget, алгоритм Snafu еженедельно анализирует около 150 000 треков, размещенных в Spotify, YouTube, SoundCloud и Tiktok. Основываясь на их упоминаниях в блогах и твитах, а также статистику добавления в плейлисты, программа обнаруживает «перспективных, но еще малоизвестных» исполнителей всего через несколько дней после того, как они обнародуют свою первую песню. Для сравнения, традиционным лейблам требуется на это в среднем от четырех до шести недель.

Затем алгоритм сокращает еженедельный список кандидатов до 15-20 наиболее популярных исполнителей, после чего их композиции прослушивают сотрудники Snafu, чтобы выбрать «лучших из лучших». По словам генерального директора лейбла Анкита Десаи, его компания «ищет музыку, которая на 70-75% совпадает с треками из топа-200 Spotify». Иными словами, лейбл интересуют записи, которые похожи на самые популярные хиты, но достаточно отличаются, чтобы звучать свежо.

Впрочем, следует указать, что Snafu — очень молодая компания, так что пока неясно, насколько успешна ее методика. Из 16 исполнителей, сотрудничающих с лейблом, в настоящее время относительно известна лишь костариканка MishCatt (запечатлена на фото выше).

Напоследок отметим, что хотя подход Snafu необычен, назвать его уникальным нельзя — другие музыкальные компании также все чаще прибегают к использованию алгоритмов для анализа огромных массивов информации. Так, Engadget приводит в качестве примера набравший популярность среди лейблов, самих артистов и их агентов сервис Chartmetric, который в плане функционала во многом аналогичен решению Snafu. Таким образом, уже в недалеком будущем подход Snafu вполне может стать общепринятым, заключает издание.

Источник: hightech.plus