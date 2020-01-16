На Netflix вышел полнометражный аниме-фильм по Ni no Kuni
Полнометражный фильм Ni no Kuni, созданный по одноименной RPG-франшизе от Bandai Namco, дебютировавший в японском прокате еще в августе 2019-го, вышел в онлайн-кинотеатре Neftlix.
В плане истории мультфильм напрямую не связан ни с какой из игр серии и, скорее, является их духовным наследником. По сюжету, два школьника по имени Ю и Хару отправляются в другой мир, чтобы спасти жизнь своей подруги Котоны и в настоящей, и в параллельной Вселенной. «Но любовь усложняет их путешествие», говорится в описании картины: как уточняет издание Meaww, без любовного треугольника между героями дело не обойдется.
Над аниме работала студия OLM, известная по сериалу и фильмам Pokémon. Картину поставил Есиюки Момосе, ранее работавший в студии Ghibli, а сценарий написал бессменный сценарист игр франшизы Ni no Kuni Акихиро Хино. За музыкальное сопровождение, в свою очередь, ответственен Дзе Хисаиси — композитор «Принцессы Мононоке», «Порко Россо» и «Мой сосед Тоторо».
Хронометраж фильма — 106 минут, на Netflix доступна как оригинальная японская, так и английская озвучки, а также субтитры на нескольких языках, в том числе русском.
Источник: DTF