NASA нагрянет с проверкой к SpaceX, а заодно и к Boeing. The Washington Post считает, что причиной является недавний «проступок» Илона Маска

NASA проведёт комплексную проверку безопасности на рабочих местах в компаниях SpaceX и Boeing, которые в настоящее время разрабатывают космические аппараты для доставки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Причиной этому является Илон Маск, точнее курение марихуаны Маском во время недавней записи подкаста Джо Рогана, что вызвало бурное обсуждение в интернете. По крайней мере, так утверждает The Washington Post. Хотя само утверждение выглядит, мягко говоря, абсурдным.

Несмотря на то, что марихуана разрешена в 10 штатах, включая Калифорнию, где был записан подкаст с Илоном Маском, она всё ещё запрещена на федеральном уровне. SpaceX является партнёром NASA и Вооружённых сил США, а обе эти организации либо запрещают, либо препятствуют использованию рекреационных наркотиков. В своём заявлении ресурсу The Verge представитель NASA сказал, что компания проведёт оценку культуры сотрудничества с коммерческими партнёрами для обеспечения соответствия требованиям безопасности NASA на рабочих местах, включая соблюдение условия по отсутствию наркотиков.

«Если я вижу что-то неуместное, то ключевой вопрос для меня заключается в том, какая обстановка в компании, которая привела к этой проблеме и участвует ли в этом NASA, – сказал директор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. – Как агентство, мы представляем не только себя, но и наших подрядчиков. Нам необходимо показать американской общественности, что, помещая астронавтов в ракеты, они будут в безопасности».

Обе компании SpaceX и Boeing являются ключевыми партнёрами NASA. Boeing был производителем модулей для Международной космической станции, а в настоящее время разрабатывает сверхтяжёлую ракету-носитель Space Launch System. Тем временем, SpaceX отвечает за доставку груза на МКС, и кроме того, компания недавно была сертифицирована NASA для запуска самых дорогих и сложных научных миссий агентства.

Помимо этого, у SpaceX и Boeing есть амбициозные планы по запуску в следующем году своих космических аппаратов Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно.

Источник: The Verge