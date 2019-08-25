Netflix показал первый тизер El Camino — фильма-продолжения «Во все тяжкие»

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Вдобавок к остальным анонсам выставки D23, стриминговый сервис Netflix сорвал покровы таинственности с грядущего полнометражного фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие», опубликовав первый тизер. Фильм получил название El Camino: A Breaking Bad Movie (на Chevrolet El Camino герой Аарона Пола уезжает в финале пятого сезона), а его хронометраж — 122 минуты. Примечательно, что кто-то в Netflix накануне публикации тизер-трейлера допустил ошибку, в результате чего страница с описанием El Camino ненадолго появилась в сети.

El Camino — фильм-продолжение популярной криминальной драмы «Во все тяжкие». Он расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана, героя Аарона Пола, после окончания «Во все тяжкие». Написал и поставил картину шоураннер сериала Винс Гиллиган.

О фильме-продолжении «Во все тяжкие» СМИ впервые рассказали в конце прошлого года. В июле актеры Аарон Пол и Брайан Крэнстон, сыгравшие в сериале «Во все тяжкие» главные роли — учителя химии Уолтера Уайта и молодого наркодилера Джесси Пинкмана — на протяжении нескольких дней публиковали загадочные совместные фото. Актеры до последнего момента все отрицали, пока в конце августа Боб Оденкёрк (Сол Гудман из «Лучше звоните Солу») не подтвердил его существование.

Одновременно с тизером был опубликован первый постер фильма в традиционном «кислотном» оформлении.

P.S. Ну что же, пожалуй, едва ли на эту новость можно отреагировать иначе: