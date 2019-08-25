Netflix показал первый тизер El Camino — фильма-продолжения «Во все тяжкие»
Вдобавок к остальным анонсам выставки D23, стриминговый сервис Netflix сорвал покровы таинственности с грядущего полнометражного фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие», опубликовав первый тизер. Фильм получил название El Camino: A Breaking Bad Movie (на Chevrolet El Camino герой Аарона Пола уезжает в финале пятого сезона), а его хронометраж — 122 минуты. Примечательно, что кто-то в Netflix накануне публикации тизер-трейлера допустил ошибку, в результате чего страница с описанием El Camino ненадолго появилась в сети.
El Camino — фильм-продолжение популярной криминальной драмы «Во все тяжкие». Он расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана, героя Аарона Пола, после окончания «Во все тяжкие». Написал и поставил картину шоураннер сериала Винс Гиллиган.
О фильме-продолжении «Во все тяжкие» СМИ впервые рассказали в конце прошлого года. В июле актеры Аарон Пол и Брайан Крэнстон, сыгравшие в сериале «Во все тяжкие» главные роли — учителя химии Уолтера Уайта и молодого наркодилера Джесси Пинкмана — на протяжении нескольких дней публиковали загадочные совместные фото. Актеры до последнего момента все отрицали, пока в конце августа Боб Оденкёрк (Сол Гудман из «Лучше звоните Солу») не подтвердил его существование.
Одновременно с тизером был опубликован первый постер фильма в традиционном «кислотном» оформлении.
P.S. Ну что же, пожалуй, едва ли на эту новость можно отреагировать иначе:
- «Во все тяжкие» (Breaking Bad) — американская телевизионная криминальная драма, которая транслировалась на канале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история о больном раком учителе химии Уолтере Уайте, занимающемся изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего своей семьи.
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- «Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков, получил высокие оценки и был признан как один из лучших американских телесериалов. Сериал был удостоен множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактёров США, шесть премий Гильдии сценаристов США, две премии Гильдии режиссёров Америки, две премии Гильдии продюсеров США, две премии Пибоди, восемь премий «Спутник», одна BAFTA, пять премий Ассоциации телевизионных критиков и шесть премий «Выбор телевизионных критиков».