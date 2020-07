Netflix прогнозирует 72 млн просмотров боевику «Бессмертная гвардия», а исполнительница главной роли Шарлиз Терон серьезно настроена на сиквел

Фантастический фильм The Old Guard / «Бессмертная гвардия» вышел на Netflix ровно две недели назад, при этом стриминговый сервис уже прогнозирует ему внушительные 72 млн просмотров за первые четыре недели. Этого результата хватит, чтобы занять пятое-шестое место в недавно опубликованном рейтинге самых популярных фильмов собственного производства. На фоне успеха исполнительница главной роли Шарлиз Терон дала понять, что двумя руками за создание сиквела.

«Мы все еще продвигаем его. Дайте нам немного отдохнуть, но учитывая тот факт, что все мы действительно хотим снять продолжение, я уверена, что как только наступит подходящее время, мы начнем обсуждение [сиквела]» — рассказала Шарлиз Терон в одном из интервью.

Отметим, что фильм «Бессмертная гвардия» основан на серии одноименных комиксов Грега Руцка, причем его сюжет является пересказом первого тома The Old Guard: Opening Fire, а в данный момент автор пишет второй том The Old Guard: Force Multiplied. Соответственно, как только он будет написан (или готов к экранизации), Netflix сможет приступить к съемкам, ведь по словам Шарлиз Терон, как минимум актеры уже морально готовы к продолжению.

Напомним, что недавно Netflix устроил турнир в браузерной игре The Old Guard по мотивам одноименного фильма, пообещав победителю «вечную» подписку на сервис. Кстати, у нас на сайте уже выходила рецензия на боевик The Old Guard / «Бессмертная гвардия», обязательно прочитайте ее, если еще не решили, стоит ли смотреть фильм.

Источник: Variety