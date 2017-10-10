Нидерландский банк ING прогнозирует, что к 2060 году половина продукции в мире будет печататься
Нидерландский банк ING прогнозирует, что развитие технологий 3D-печати приведет к тому, что мировая торговля рухнет на четверть через 40 лет: трансграничные поставки значительно сократятся, потому что все комплектующие можно будет изготовить на месте.
Как сообщается, банк задался вопросом: угрожает ли 3D-печать мировой торговле? Ответ получился положительным. Главный вывод: за 4 ближайших десятилетия (либо, согласно более оптимистичному прогнозу, уже за 2 ближайших десятилетия) 3D-печать «уронит» мировую торговлю на 25%. Принтеры дают огромную гибкость и точность — и при правильном развитии этой отрасли они могут значимо снизить зависимость от иностранных поставщиков, считают в банке. Также эксперты предсказывают, что уже через 40 лет половина всех произведенных на планете вещей будет печататься на 3D-принтерах.
Несмотря на то, что сегодня мало предприятий используют методы 3D-печати в производстве, и, по существу говоря, производители пока только присматриваются к этой технологии, ING уже оценивает эту индустрию в $6 млрд. Кроме того, за счет инвестиций, новых проектов и крупных компаний банк ожидает ее бурного роста в ближайшем будущем.
Аналитики полагают, что в каждой области будут разработаны свои собственные 3D-технологии. В автомобильной промышленности появятся свои принтеры, в тяжелой — свои. Столь широкие перспективы по проникновению, а также возможность подстройки под определенную среду — главные преимущества 3D-печати, которое позволят ей развиваться и дальше.
Хорошо это или плохо?
По мнению специалистов, дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Для местного бизнеса развитие технологий 3D-принтеров является позитивным предзнаменованием. Cкажем, поскольку все больше деталей для машин будет печататься на местах, локальные автопроизводители смогут снизить зависимость от иностранных поставщиков и сэкономить дополнительные средства.
В то же время, компании, занимающиеся международной торговлей и ориентированные на нее, из-за внедрения 3D-технологий могут понести существенные потери.
«Как только 3D-печать широко распространится и станет экономически жизнеспособной технологией для массового производства товаров, можно ожидать повсеместный подъем локальных рынков. В то же время, международный импорт товаров рискует значимо сократиться», — говорится в заключении отчета.
Вместе с тем, отмечают напоследок журналисты 3ders, цифры в отчете ING — это еще далеко не близкое будущее.
Источники: hightech.fm, 3ders.org
- Всемирная финансовая группа ING более всего известна своими банковскими услугами, однако спектр ее интересов также затрагивает другие сферы экономики. Среди прочего, ING проводит исследования, предназначенные для инвесторов.