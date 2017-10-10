Нидерландский банк ING прогнозирует, что к 2060 году половина продукции в мире будет печататься

Несмотря на то, что сегодня мало предприятий используют методы 3D-печати в производстве, и, по существу говоря, производители пока только присматриваются к этой технологии, ING уже оценивает эту индустрию в $6 млрд. Кроме того, за счет инвестиций, новых проектов и крупных компаний банк ожидает ее бурного роста в ближайшем будущем.

Аналитики полагают, что в каждой области будут разработаны свои собственные 3D-технологии. В автомобильной промышленности появятся свои принтеры, в тяжелой — свои. Столь широкие перспективы по проникновению, а также возможность подстройки под определенную среду — главные преимущества 3D-печати, которое позволят ей развиваться и дальше.

Хорошо это или плохо?

По мнению специалистов, дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Для местного бизнеса развитие технологий 3D-принтеров является позитивным предзнаменованием. Cкажем, поскольку все больше деталей для машин будет печататься на местах, локальные автопроизводители смогут снизить зависимость от иностранных поставщиков и сэкономить дополнительные средства.

В то же время, компании, занимающиеся международной торговлей и ориентированные на нее, из-за внедрения 3D-технологий могут понести существенные потери.

«Как только 3D-печать широко распространится и станет экономически жизнеспособной технологией для массового производства товаров, можно ожидать повсеместный подъем локальных рынков. В то же время, международный импорт товаров рискует значимо сократиться», — говорится в заключении отчета.

Вместе с тем, отмечают напоследок журналисты 3ders, цифры в отчете ING — это еще далеко не близкое будущее.

Источники: hightech.fm, 3ders.org