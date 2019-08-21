Новый фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название No Time to Die / «Не время умирать», премьера состоится в апреле 2020 года

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Создатели 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде наконец огласили официальное название картины — No Time to Die / «Не время умирать».

По сюжету Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга ушел на покой и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако отдохнуть ему не дает старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер (Джеффри Райт), который просит освободить похищенного ученого из рук таинственного злодея (Рами Малек). В ходе миссии агент 007 выясняет, что все гораздо серьезнее, чем кажется, так как под угрозой использования новой опасной технологии оказывается все человечество.

Сценарий к фильму начали писать Джон Ходж совместно с режиссером Дэнни Бойлом, однако результат не устроил Дэниела Крейга и Бойлу пришлось покинуть проект. После этого сценарий кардинально переработали ветераны франшизы Нил Первис и Роберт Уэйд, а в режиссерское кресло усадили Кэри Фукунагу, известного по работе над сериалом «Настоящий детектив».

Главную роль в пятый раз подряд исполнит Дэниел Крейг, который до этого снимался в фильмах серии «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015). Главного злодея сыграет Рами Малек, ранее известный по роли хакера в сериале «Мистер Робот», а теперь больше знакомый публике по Оскару за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

К своим старым ролям вернутся Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Леа Сейду («007: Спектр»), Наоми Харрис («007: Координаты Скайфолл»), Джеффри Райт («Казино Рояль»), Бен Уишоу («007: Спектр») и Рори Киннир («007: Спектр»). Из новичков стоит отметить Ану де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Лашану Линч («Капитан Марвел»), Дали Бенссалаха (Flash), Билли Магнуссена (Game Night, Black Mirror) и Давида Денсика («Девушка с татуировкой дракона»).

Премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» запланирована на 8 апреля 2020 года в США и на 3 апреля 2020 года в Европе.

Источник: EW