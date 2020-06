Одним из режиссеров сериала по игре «The Last of Us» станет Йохан Ренк, который работал над «Чернобылем» вместе с Крейгом Мейзиным

Еще весной Нил Дракманн из геймстудии Naughty Dog объявил, что канал HBO собирается снять ТВ-сериал по игровой франшизе The Last of Us. На тот момент было известно, что продюсером проекта станет шоураннер популярного сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин, а сейчас авторы проекта огласили имя режиссера пилотной серии.

Вряд ли кого-то удивит известие, что им станет Йохан Ренк, который вместе с Крейгом Мейзиным отвечал за вышеупомянутый «Чернобыль». Отметим, что Йохан Ренк режиссировал эпизоды для таких известных сериалов, как Breaking Bad, Vikings, The Walking Dead и Bates Motel, так что опыта ему не занимать.

Вся троица в лице Нила Дракманна, Крейга Мейзина и Йохана Ренка выступает исполнительными продюсерами сериала, при этом Ренк изъявил желание снять не одну, а сразу несколько серий, но не готов брать на себя весь сезон полностью.

Впрочем, для сериальной продукции использование нескольких режиссеров для съемки разных серий является делом обычным, так как позволяет использовать сильные стороны разных авторов для эпизодов различного настроя — кому-то лучше удаются детективные моменты, кому-то — психологические, а кто-то лучше всех снимает экшн.

Сюжет сериала будет основан на первой части игры The Last of Us (2013) и сюжетном дополнении The Last of Us: Left Behind (2014). Если сериал окажется успешным, то его следующие сезоны смогут взять за основу вторую часть игры The Last of Us Part II, которая выйдет 19 июня 2020 года.

Источник: IGN