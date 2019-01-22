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«Оскар»-2019: Объявлены номинанты на главную кинопремию (полный список)
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«Оскар»-2019: Объявлены номинанты на главную кинопремию (полный список)

«Оскар»-2019: Объявлены номинанты на главную кинопремию (полный список)

Как и было обещано, сегодня Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 91-ю премию «Оскар». В целом список номинантов можно назвать образцово-показательным, то есть, предсказуемым, хотя есть несколько интересных моментов.

Помните, как в прошлом году Disney и Marvel предложили выдвинуть супергеройский боевик Black Panther / «Черная Пантера» на «Оскар» в 16 категориях из всех 24. Сейчас мы можем констатировать, что Black Panther получила всего семь номинаций, но главное — ей удалось стать первым в истории супергеройским фильмом, номинированным на главную награду «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Больше всего номинаций собрали фильмы Roma / «Рома» и The Favourite / «Фаворитка» — у каждого по 10 номинаций в разных категориях.

В главной категории «Лучший фильм» в этом году насчитывается восемь претендентов: помимо уже упомянутой Black Panther в списке присутствуют нашумевшие Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия» и Green Book / «Зеленая книга», а также  BlacKkKlansman «Черный клановец», A Star Is Born / «Звезда родилась», Roma / «Рома», The Favourite / «Фаворитка» и Vice / «Власть».

Полный список номинантов в 24 различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший актер / Actor in a Leading Role

  • Вигго Мортенсен (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Брэдли Купер (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
  • Уиллем Дефо (At Eternity’s Gate /«На пороге вечности»);
  • Кристиан Бэйл (Vice / «Власть»);
  • Рами Малек (Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

  • Гленн Клоуз (The Wife«Жена»);
  • Оливия Колман (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Мелисса Маккарти (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
  • Ялица Апарисио (Roma / «Рома»);
  • Леди Гага (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

  • Махершала Али (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Адам Драйвер (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Сэм Эллиотт (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
  • Сэм Рокуэлл (Vice / «Власть»);
  • Ричард Э. Грант (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

  • Эмма Стоун (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Рэйчел Вайс (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Эми Адамс (Vice / «Власть»);
  • Реджина Кинг (If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
  • Марина Де Тавира (Roma / «Рома»).

Лучший режиссер / Directing

  • Спайк Ли (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Павел Павликовский (Cold War «Холодная война»);
  • Йоргос Лантимос (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Адам Маккей (Vice / «Власть»).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

  • Братья Джоэл и Итан Коэны (The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»);
  • Чарли ВахтельДэвид Рабинович, Спайк Ли и Кевин Уилмотт (BlacKkKlansman «Черный клановец»);
  • Николь Холофсенер и Джефф Уитти (Can You Ever Forgive Me?«Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
  • Барри Дженкинс (If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
  • Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

  • Дебора Дэвис и Тони МакНамара (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Пол Шредер (First Reformed / «Дневник Пастыря»);
  • Ник Валлононга, Брайан Керри и Питер Фаррелли (Green Book / «Зеленая книга»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Адам Маккей (Vice / «Власть»).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

  • Capernaum / «Капернаум» (Ливан);
  • Cold War / «Холодная война» (Польша);
  • Never Look Away / «Никогда не сдавайся» (Германия);
  • Roma / «Рома», (Мексика);
  • Shoplifters / «Шоплифтеры» (Япония);

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • BlacKkKlansman «Черный клановец»;
  • If Beale Street Could Talk «Если Бил-стрит могла бы заговорить;
  • Isle of Dogs«Остров собак»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается».

Лучшая песня / Original Song

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

  • Black Sheep;
  • End Game;
  • Lifeboat;
  • A Night at the Garden;
  • Period. End of Sentence.

Лучшая операторская работа / Cinematography

  • Лукаш Зал (Cold War «Холодная война»);
  • Робби Райан (The Favourite / «Фаворитка»);
  • Калеб Дешанель (Never Look Away / «Никогда не сдавайся»);
  • Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
  • Мэттью Либатик (A Star Is Born / «Звезда родилась»).

Лучший документальный фильм / Best Documentary Feature

  • Free Solo;
  • Hale County This Morning, This Evening;
  • Minding the Gap;
  • Of Fathers and Sons;
  • RBG.

Лучшие декорации / Production Design

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
  • Roma / «Рома».

Лучший звук / Sound Mixing

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • Roma / «Рома»;
  • A Star Is Born / «Звезда родилась».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

  • The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»;
  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
  • Mary Queen of Scots / «Две королевы».

Лучший монтаж / Film Editing

  • BlacKkKlansman «Черный клановец»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • The Favourite / «Фаворитка»;
  • Green Book / «Зеленая книга»
  • Vice / «Власть».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

  • Black Panther / «Черная Пантера»;
  • Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
  • First Man / «Первый человек»;
  • A Quiet Place / «Тихое место»;
  • Roma / «Рома»;

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

  • Animal Behavior;
  • Bao;
  • Late Afternoon;
  • One Small Step;
  • Weekends.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

  • Detainment;
  • Fauve;
  • Marguerite;
  • Mother;
  • Skin.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар»-2019 можно здесь.

  • Лауреатов «Оскаров» за 2019 год объявят 24 февраля в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). В этом году премию вручат в 91-й раз. Кто будет вести церемонию, до сих пор неизвестно (но точно не комик Кевин Харт).
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