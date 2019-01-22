«Оскар»-2019: Объявлены номинанты на главную кинопремию (полный список)
Как и было обещано, сегодня Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 91-ю премию «Оскар». В целом список номинантов можно назвать образцово-показательным, то есть, предсказуемым, хотя есть несколько интересных моментов.
Помните, как в прошлом году Disney и Marvel предложили выдвинуть супергеройский боевик Black Panther / «Черная Пантера» на «Оскар» в 16 категориях из всех 24. Сейчас мы можем констатировать, что Black Panther получила всего семь номинаций, но главное — ей удалось стать первым в истории супергеройским фильмом, номинированным на главную награду «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Больше всего номинаций собрали фильмы Roma / «Рома» и The Favourite / «Фаворитка» — у каждого по 10 номинаций в разных категориях.
В главной категории «Лучший фильм» в этом году насчитывается восемь претендентов: помимо уже упомянутой Black Panther в списке присутствуют нашумевшие Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия» и Green Book / «Зеленая книга», а также BlacKkKlansman / «Черный клановец», A Star Is Born / «Звезда родилась», Roma / «Рома», The Favourite / «Фаворитка» и Vice / «Власть».
Полный список номинантов в 24 различных категориях выглядит следующим образом:
Лучший фильм / Best Picture
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- BlacKkKlansman / «Черный клановец»;
- Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
- The Favourite / «Фаворитка»;
- Green Book / «Зеленая книга»;
- Roma / «Рома»;
- A Star Is Born / «Звезда родилась»;
- Vice / «Власть».
Лучший актер / Actor in a Leading Role
- Вигго Мортенсен (Green Book / «Зеленая книга»);
- Брэдли Купер (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
- Уиллем Дефо (At Eternity’s Gate /«На пороге вечности»);
- Кристиан Бэйл (Vice / «Власть»);
- Рами Малек (Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»).
Лучшая актриса / Actress in a Leading Role
- Гленн Клоуз (The Wife / «Жена»);
- Оливия Колман (The Favourite / «Фаворитка»);
- Мелисса Маккарти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
- Ялица Апарисио (Roma / «Рома»);
- Леди Гага (A Star Is Born / «Звезда родилась»).
Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role
- Махершала Али (Green Book / «Зеленая книга»);
- Адам Драйвер (BlacKkKlansman / «Черный клановец»);
- Сэм Эллиотт (A Star Is Born / «Звезда родилась»);
- Сэм Рокуэлл (Vice / «Власть»);
- Ричард Э. Грант (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»).
Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role
- Эмма Стоун (The Favourite / «Фаворитка»);
- Рэйчел Вайс (The Favourite / «Фаворитка»);
- Эми Адамс (Vice / «Власть»);
- Реджина Кинг (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
- Марина Де Тавира (Roma / «Рома»).
Лучший режиссер / Directing
- Спайк Ли (BlacKkKlansman / «Черный клановец»);
- Павел Павликовский (Cold War / «Холодная война»);
- Йоргос Лантимос (The Favourite / «Фаворитка»);
- Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
- Адам Маккей (Vice / «Власть»).
Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay
- Братья Джоэл и Итан Коэны (The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»);
- Чарли Вахтель, Дэвид Рабинович, Спайк Ли и Кевин Уилмотт (BlacKkKlansman / «Черный клановец»);
- Николь Холофсенер и Джефф Уитти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);
- Барри Дженкинс (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);
- Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс (A Star Is Born / «Звезда родилась»).
Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay
- Дебора Дэвис и Тони МакНамара (The Favourite / «Фаворитка»);
- Пол Шредер (First Reformed / «Дневник Пастыря»);
- Ник Валлононга, Брайан Керри и Питер Фаррелли (Green Book / «Зеленая книга»);
- Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
- Адам Маккей (Vice / «Власть»).
Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film
- Capernaum / «Капернаум» (Ливан);
- Cold War / «Холодная война» (Польша);
- Never Look Away / «Никогда не сдавайся» (Германия);
- Roma / «Рома», (Мексика);
- Shoplifters / «Шоплифтеры» (Япония);
Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature
- Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»;
- Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные»;
- Ralph Breaks the Internet / «Ральф-разрушитель 2: Интернетри»;
- Isle of Dogs / «Остров собак»;
- Mirai / «Мирай из будущего».
Оригинальный саундтрек / Original Score
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- BlacKkKlansman / «Черный клановец»;
- If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить;
- Isle of Dogs / «Остров собак»;
- Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается».
Лучшая песня / Original Song
- “All the Stars,” Black Panther
- “I’ll Fight,” RBG
- “The Place Where Lost Things Go,” Mary Poppins Returns
- “Shallow,” A Star Is Born
- “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings,” The Ballad of Buster Scruggs
Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short
- Black Sheep;
- End Game;
- Lifeboat;
- A Night at the Garden;
- Period. End of Sentence.
Лучшая операторская работа / Cinematography
- Лукаш Зал (Cold War / «Холодная война»);
- Робби Райан (The Favourite / «Фаворитка»);
- Калеб Дешанель (Never Look Away / «Никогда не сдавайся»);
- Альфонсо Куарон (Roma / «Рома»);
- Мэттью Либатик (A Star Is Born / «Звезда родилась»).
Лучший документальный фильм / Best Documentary Feature
- Free Solo;
- Hale County This Morning, This Evening;
- Minding the Gap;
- Of Fathers and Sons;
- RBG.
Лучшие декорации / Production Design
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- The Favourite / «Фаворитка»;
- First Man / «Первый человек»;
- Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
- Roma / «Рома».
Лучший звук / Sound Mixing
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
- First Man / «Первый человек»;
- Roma / «Рома»;
- A Star Is Born / «Звезда родилась».
Лучший дизайн костюмов / Costume Design
- The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса»;
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- The Favourite / «Фаворитка»;
- Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;
- Mary Queen of Scots / «Две королевы».
Лучший монтаж / Film Editing
- BlacKkKlansman / «Черный клановец»;
- Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
- The Favourite / «Фаворитка»;
- Green Book / «Зеленая книга»
- Vice / «Власть».
Лучший звуковой монтаж / Sound Editing
- Black Panther / «Черная Пантера»;
- Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;
- First Man / «Первый человек»;
- A Quiet Place / «Тихое место»;
- Roma / «Рома»;
Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film
- Animal Behavior;
- Bao;
- Late Afternoon;
- One Small Step;
- Weekends.
Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short
- Detainment;
- Fauve;
- Marguerite;
- Mother;
- Skin.
Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling
- Border / «На границе миров»;
- Mary Queen of Scots / «Две королевы»;
- Vice / «Власть».
Лучшие спецэффекты / Visual Effects
- Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности»;
- Christopher Robin / «Кристофер Робин»;
- First Man / «Первый человек»
- Ready Player One / «Первому игроку приготовиться»;
- Solo: A Star Wars Story / «Соло: Звёздные войны. Истории».
Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар»-2019 можно здесь.
- Лауреатов «Оскаров» за 2019 год объявят 24 февраля в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). В этом году премию вручат в 91-й раз. Кто будет вести церемонию, до сих пор неизвестно (но точно не комик Кевин Харт).