«Оскар»-2019: Объявлены номинанты на главную кинопремию (полный список)

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Как и было обещано, сегодня Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 91-ю премию «Оскар». В целом список номинантов можно назвать образцово-показательным, то есть, предсказуемым, хотя есть несколько интересных моментов.

Помните, как в прошлом году Disney и Marvel предложили выдвинуть супергеройский боевик Black Panther / «Черная Пантера» на «Оскар» в 16 категориях из всех 24. Сейчас мы можем констатировать, что Black Panther получила всего семь номинаций, но главное — ей удалось стать первым в истории супергеройским фильмом, номинированным на главную награду «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Больше всего номинаций собрали фильмы Roma / «Рома» и The Favourite / «Фаворитка» — у каждого по 10 номинаций в разных категориях.

В главной категории «Лучший фильм» в этом году насчитывается восемь претендентов: помимо уже упомянутой Black Panther в списке присутствуют нашумевшие Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия» и Green Book / «Зеленая книга», а также BlacKkKlansman / «Черный клановец», A Star Is Born / «Звезда родилась», Roma / «Рома», The Favourite / «Фаворитка» и Vice / «Власть».

Полный список номинантов в 24 различных категориях выглядит следующим образом:

Лучший фильм / Best Picture

Лучший актер / Actor in a Leading Role

Вигго Мортенсен ( Green Book / «Зеленая книга» );

); Брэдли Купер ( A Star Is Born / «Звезда родилась» );

); Уиллем Дефо (At Eternity’s Gate /«На пороге вечности»);

Кристиан Бэйл ( Vice / «Власть» );

); Рами Малек ( Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия» ).

Лучшая актриса / Actress in a Leading Role

Гленн Клоуз (The Wife / «Жена»);

Оливия Колман ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Мелисса Маккарти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);

Ялица Апарисио ( Roma / «Рома» );

); Леди Гага ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший актер второго плана / Actor in a Supporting Role

Махершала Али ( Green Book / «Зеленая книга» );

); Адам Драйвер ( BlacKkKlansman / «Черный клановец» );

); Сэм Эллиотт ( A Star Is Born / «Звезда родилась» );

); Сэм Рокуэлл ( Vice / «Власть» );

); Ричард Э. Грант (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»).

Лучшая актриса второго плана / Actress in a Supporting Role

Эмма Стоун ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Рэйчел Вайс ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Эми Адамс ( Vice / «Власть» );

); Реджина Кинг (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);

Марина Де Тавира ( Roma / «Рома» ).

Лучший режиссер / Directing

Спайк Ли ( BlacKkKlansman / «Черный клановец» );

); Павел Павликовский (Cold War / «Холодная война»);

Йоргос Лантимос ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Альфонсо Куарон ( Roma / «Рома» );

); Адам Маккей ( Vice / «Власть» ).

Лучший адаптированный сценарий / Adapted Screenplay

Братья Джоэл и Итан Коэны (The Ballad of Buster Scruggs / « Баллада Бастера Скраггса » );

Баллада Бастера Скраггса ); Чарли Вахтель, Дэвид Рабинович, Спайк Ли и Кевин Уилмотт ( BlacKkKlansman / «Черный клановец» );

); Николь Холофсенер и Джефф Уитти (Can You Ever Forgive Me? / «Сможете ли вы меня когда-нибудь простить?»);

Барри Дженкинс (If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить»);

Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший оригинальный сценарий / Original Screenplay

Дебора Дэвис и Тони МакНамара ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Пол Шредер (First Reformed / « Дневник Пастыря » );

Дневник Пастыря ); Ник Валлононга, Брайан Керри и Питер Фаррелли ( Green Book / «Зеленая книга» );

); Альфонсо Куарон ( Roma / «Рома» );

); Адам Маккей ( Vice / «Власть» ).

Лучший фильм на иностранном языке / Foreign Language Film

Capernaum / « Капернаум» (Ливан);

Капернаум» (Ливан); Cold War / « Холодная война» (Польша);

Холодная война» (Польша); Never Look Away / « Никогда не сдавайся» (Германия);

Никогда не сдавайся» (Германия); Roma / « Рома», (Мексика);

Рома», (Мексика); Shoplifters / « Шоплифтеры» (Япония);

Лучший полнометражный анимационный фильм / Animated Feature

Оригинальный саундтрек / Original Score

Black Panther / «Черная Пантера»;

BlacKkKlansman / «Черный клановец» ;

; If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить;

Isle of Dogs / «Остров собак»;

Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается».

Лучшая песня / Original Song

Лучший документальный короткометражный фильм / Documentary Short

Black Sheep;

End Game;

Lifeboat;

A Night at the Garden;

Period. End of Sentence.

Лучшая операторская работа / Cinematography

Лукаш Зал (Cold War / «Холодная война»);

Робби Райан ( The Favourite / «Фаворитка» );

); Калеб Дешанель (Never Look Away / « Никогда не сдавайся»);

Никогда не сдавайся»); Альфонсо Куарон ( Roma / «Рома» );

); Мэттью Либатик ( A Star Is Born / «Звезда родилась» ).

Лучший документальный фильм / Best Documentary Feature

Free Solo;

Hale County This Morning, This Evening;

Minding the Gap;

Of Fathers and Sons;

RBG.

Лучшие декорации / Production Design

Black Panther / «Черная Пантера»;

The Favourite / «Фаворитка»;

First Man / «Первый человек » ;

; Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;

Roma / «Рома».

Лучший звук / Sound Mixing

Black Panther / «Черная Пантера»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

First Man / «Первый человек »;

Roma / «Рома»;

A Star Is Born / «Звезда родилась».

Лучший дизайн костюмов / Costume Design

The Ballad of Buster Scruggs / « Баллада Бастера Скраггса »;

Баллада Бастера Скраггса Black Panther / «Черная Пантера»;

The Favourite / «Фаворитка»;

Mary Poppins Returns / «Мэри Поппинс возвращается»;

Mary Queen of Scots / «Две королевы».

Лучший монтаж / Film Editing

BlacKkKlansman / «Черный клановец»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

The Favourite / «Фаворитка»;

Green Book / «Зеленая книга»

Vice / «Власть».

Лучший звуковой монтаж / Sound Editing

Black Panther / «Черная Пантера»;

Bohemian Rhapsody / «Богемная рапсодия»;

First Man / «Первый человек »;

A Quiet Place / «Тихое место»;

Roma / «Рома»;

Лучший короткометражный анимационный фильм / Animated Short Film

Animal Behavior;

Bao;

Late Afternoon;

One Small Step;

Weekends.

Лучший игровой короткометражный фильм / Live Action Short

Detainment;

Fauve;

Marguerite;

Mother;

Skin.

Лучшие грим и прическа / Makeup and Hairstyling

Border / «На границе миров»;

Mary Queen of Scots / «Две королевы»;

Vice / «Власть».

Лучшие спецэффекты / Visual Effects

Освежить память и вспомнить лауреатов и номинатов премии «Оскар»-2019 можно здесь.