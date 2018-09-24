Отчет RIAA: на музыкальном рынке доминируют стриминговые сервисы, а спрос на CD стремительно падает

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Американская ассоциация звукозаписывающих компаний RIAA опубликовала финансовый отчет за первую половину 2018 года.

Как сообщается, выручка RIAA за указанный период выросла на 10% — с $4,2 млрд до $4,6 млрд. При этом основную ее часть (75%) обеспечили стриминговые сервисы наподобие Spotify, позиции которых вновь усилились: пользователи таких сервисов сгенерировали $3,4 млрд прибыли — на 28,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Что касается более привычных видов продаж, то в докладе отмечается падение спроса на физические носители — на 25% в целом. Продажи CD упали аж на 41,5%. Исключение составляют виниловые пластики: в первой половине 2018-го спрос на винил возрос на 12,6%, впервые за долгое время достигнув уровня середины 1990-х.

Падение доходов также ощутили на себе сервисы продажи цифровых копий. Их выручка снизилась на 27% и теперь оценивается в $562 млн (в 2015 году этот показатель превышал миллиард долларов).

Эксперты прогнозируют, что, учитывая рост популярности стриминговых сервисов, суммарно привлекающих примерно по 1 млн новых пользователей ежемесячно, в будущем ситуация на музыкальном рынке вряд ли изменится.

«Музыкальные стриминговые сервисы открывают перед исполнителями множество новых возможностей, — утверждают в RIAA. — Впрочем, они также привносят и новые вызовы. Согласно отчету Nielsen, за прошедшие полгода было выпущено 70 000 альбомов от различных исполнителей. Найти свою нишу среди множества других музыкантов и привлечь внимание слушателей сегодня становится все труднее».

Источник: The Verge