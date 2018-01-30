Первый трейлер супергеройского фильма «Человек-муравей и Оса» / Ant-Man and The Wasp

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В сети появился первый трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-муравей и Оса» / Ant-Man and The Wasp, снятого по одноименным комиксам Marvel. Производством картины занималась студия Marvel Studios, за дистрибьюцию будет отвечать Walt Disney Studios.

«Человек-муравей и Оса» является юбилейной, двадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel. Хронологически действие картины разворачивается после событий, рассказанных в оригинальном «Человеке-муравье» и фильме «Мстители: Война бесконечности».

Картина расскажет о новых приключениях Человека-муравья, который благодаря своему костюму может уменьшаться и увеличиваться до любых размеров. Но в новой части противостоять злодеям бесстрашный Ant-Man будет уже не в одиночку, а с напарницей — Осой, у которой тоже есть костюм, позволяющий ей изменять свои размеры. Причем у Осы, что закономерно, будут крылья, а еще бластеры.

Снявшиеся в «Человеке-муравье» Майкл Дуглас («Игра»), Пол Радд («Правила виноделов»), Эванджелин Лилли («Остаться в живых») и Майкл Пенья («Марсианин») вернутся к своим ролям. Кроме того, в сиквеле появятся новые лица – Лоренс Фишберн («Матрица»), Мишель Пфайффер («мама!») и Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка»).

Режиссером продолжения выступил постановщик первого «Человека-муравья» Пэйтон Рид.

«Человек-муравей и Оса» стартует в украинских кинотеатрах с 5 июля 2018 года, спустя два месяца после новых «Мстителей».

Версия на английском языке

Версия на русском языке