Первый полноценный трейлер сериала I Am Not Okay With This / «Меня это не устраивает» от Netflix о девушке со сверхспособностями

После короткого тизера сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала I Am Not Okay With This / «Меня это не устраивает» от продюсеров The Stranger Things.

Новый сериал расскажет о взрослеющей девушке, которая считает себя абсолютно обычной, а жизни вокруг себя — удручающе серой. Однако на этом депрессивном фоне у героини начинают прорезаться сверхспособности, что превращает сериал из слезливой молодежной драмы в историю, которую смогут оценить любители комиксов и фантастики.

В основе сериала I Am Not Okay With This / «Меня это не устраивает» — одноименный комикс от Чарльза Форсмана, автора графической новеллы «Конец ***го мира», также экранизированной Netflix. Интересно, что обе работы срежиссировал один и тот же человек — Джонатан Энтвистл.

В актерском составе лидируют София Лиллис и Уайатт Олефф — Беверли Марш и Стэнли Урис из «Оно» Стивена Кинга. В ролях также снялись София Брайант («Кодекс»), Ричард Эллис («Вероника Марс») и Кэтлин Роуз Перкинс («Эпизоды»).

Первый сезон I Am Not Okay With This / «Меня это не устраивает» в составе 8 серий выйдет на Netflix уже 26 февраля 2020 года.

Источник: Netflix