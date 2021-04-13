Первый тизер-трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном
Компания Lionsgate выложила первый тизер-трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard, который является сиквелом фильма «Телохранитель киллера», вышедшего в 2017 году.
Во второй части к своим ролям вернулись Райан Рейнольдс (телохранитель Майкл Брайс), Сэмюэл Л. Джексон (киллер Дариус Кинкейд) и Сальма Хайек (жена киллера Соня Кинкейд). Режиссерское кресло занял автор первого фильма Патрик Хьюз, а актерский каст пополнился еще двумя громкими именами — Антонио Бандерасом и Морганом Фриманом.
Детали сюжета пока неизвестны (за исключением очевидного посыла — каждый вновь займется своей работой), но логично, что главный герой Майкл Брайс теперь будет уделять больше внимания Соне Кинкейд, а не ее мужу Дариусу.
Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard запланирована на 16 июня 2021 года.
Источник: Lionsgate