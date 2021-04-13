Первый тизер-трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлом Л. Джексоном

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Lionsgate выложила первый тизер-трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard, который является сиквелом фильма «Телохранитель киллера», вышедшего в 2017 году.

Во второй части к своим ролям вернулись Райан Рейнольдс (телохранитель Майкл Брайс), Сэмюэл Л. Джексон (киллер Дариус Кинкейд) и Сальма Хайек (жена киллера Соня Кинкейд). Режиссерское кресло занял автор первого фильма Патрик Хьюз, а актерский каст пополнился еще двумя громкими именами — Антонио Бандерасом и Морганом Фриманом.





Детали сюжета пока неизвестны (за исключением очевидного посыла — каждый вновь займется своей работой), но логично, что главный герой Майкл Брайс теперь будет уделять больше внимания Соне Кинкейд, а не ее мужу Дариусу.

Премьера фильма «Телохранитель жены киллера» / The Hitman’s Wife’s Bodyguard запланирована на 16 июня 2021 года.

Источник: Lionsgate