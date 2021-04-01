По случаю 1 апреля энтузиаст собрал GeForce RTX 4090 размерами как десктоп — 4 GPU, 12 (!) вентиляторов, энергопотребление 1000 Вт и 23 000 FPS

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Достойные первоапрельские шутки встречаются очень редко. Но 20-летний Каспер Андерсен постарался на славу и основательно подготовился к розыгрышу.

Энтузиаст решил создать видеокарту будущего – модель NVIDIA GeForce RTX 4090. Его версия отличается гигантскими размерами (сопоставимыми с размерами системного блока), большим запасом видеопамяти (48 ГБ), массивной системой охлаждения (с 12 вентиляторами) и огромным энергопотреблением в 1000 Вт. А ещё она включает 4 графических процессора и 18000 CUDA ядер.

Подготовленное автором видео дополнено различными деталями, формирующими реалистичность продукта. Например, видеокарта оснащена двумя разъёмами для подключения внешнего питания и системой RGB подсветки. А в самом видео демонстрируются результаты тестов производительности, которые демонстрируют невероятную мощь гигантской видеокарты – 23000 кадров в секунду. Не мерее интересно выглядит процесс включения видеокарты. Она не только раскачивает стол, на котором установлена система, но и в процессе работы начинает вращаться вокруг своей оси под действием силы 12 вентиляторов.

Останавливаться на достигнутом Каспер Андерсен не намерен. Он уже работает над созданием флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 Ti. Она получит уже 8 графических процессоров в связке SLI и будет занимать «всего лишь четыре слота PCIe».

Источник: The Verge