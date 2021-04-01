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По случаю 1 апреля энтузиаст собрал GeForce RTX 4090 размерами как десктоп — 4 GPU, 12 (!) вентиляторов, энергопотребление 1000 Вт и 23 000 FPS

По случаю 1 апреля энтузиаст собрал GeForce RTX 4090 размерами как десктоп — 4 GPU, 12 (!) вентиляторов, энергопотребление 1000 Вт и 23 000 FPS

По случаю 1 апреля энтузиаст собрал GeForce RTX 4090 размерами как десктоп — 4 GPU, 12 (!) вентиляторов, энергопотребление 1000 Вт и 23 000 FPS


Достойные первоапрельские шутки встречаются очень редко. Но 20-летний Каспер Андерсен постарался на славу и основательно подготовился к розыгрышу.

Энтузиаст решил создать видеокарту будущего – модель NVIDIA GeForce RTX 4090. Его версия отличается гигантскими размерами (сопоставимыми с размерами системного блока), большим запасом видеопамяти (48 ГБ), массивной системой охлаждения (с 12 вентиляторами) и огромным энергопотреблением в 1000 Вт. А ещё она включает 4 графических процессора и 18000 CUDA ядер.

Подготовленное автором видео дополнено различными деталями, формирующими реалистичность продукта. Например, видеокарта оснащена двумя разъёмами для подключения внешнего питания и системой RGB подсветки. А в самом видео демонстрируются результаты тестов производительности, которые демонстрируют невероятную мощь гигантской видеокарты – 23000 кадров в секунду. Не мерее интересно выглядит процесс включения видеокарты. Она не только раскачивает стол, на котором установлена система, но и в процессе работы начинает вращаться вокруг своей оси под действием силы 12 вентиляторов.

Лучшая первоапрельская шутка IT-сферы в 2021 году: гигантская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с 4 GPU и 23000 FPS

Останавливаться на достигнутом Каспер Андерсен не намерен. Он уже работает над созданием флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 Ti. Она получит уже 8 графических процессоров в связке SLI и будет занимать «всего лишь четыре слота PCIe».

Источник: The Verge

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