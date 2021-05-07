Полное издание «Метро: Исход» выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 18 июня 2021 года, а версия Enhanced Edition для PC уже в продаже





Компании Deep Silver и 4A Games объявили о премьере «Метро: Исход» Enhanced Edition на PC, представляющее собой радикальное обновление игры 2019 года с улучшенной визуальной составляющей. Издание Enhanced Edition для ПК бесплатно для всех владельцев оригинальной версии в Steam, Epic Games Store, Good Old Games и Microsoft Store.

Издание предлагает дополнительные функции трассировки лучей, включая улучшенные отражения (Advanced Ray Traced Reflections) и поддержку ожидаемой игроками технологии DLSS 2.0 на видеокартах NVIDIA, что позволяет сделать картинку четче и увеличить частоту кадров и разрешение экрана. Кроме того, благодаря дальнейшему сотрудничеству с NVIDIA, данное обновление улучшает существующую функцию трассировки лучей глобального освещения (Ray Traced Global Illumination), появившуюся в оригинальной версии «Метро: Исход», благодаря чему путь лучей рассчитывается для каждого источника света, а технология трассировки лучей излучаемого света (RT Emissive), появившаяся в дополнении «Два полковника», теперь работает для всей игры.

Это обновление привносит столь значительные изменения, что для игры потребуется видеокарта с поддержкой трассировки лучей даже в минимальной конфигурации, а само издание будет продаваться отдельно. Разработчики заявили, что это не просто «заплатка» к оригинальной игре, а глобальное обновление.

Разработчики также объявили, что релиз Полного издания «Метро: Исход» для консолей нового поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5 состоится 18 июня 2021 года. «Метро: Исход» для нового поколения консолей будет работать в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и полной поддержкой трассировки лучей для освещения на PlayStation 5 и Xbox Series X. Основная игра и дополнения также будут поддерживать трассировку лучей для глобального освещения (RTGI) и трассировку лучей излучаемого света (Ray Traced Emissive Lighting), впервые примененную в оригинальной версии дополнения «Два полковника». Теперь эта технология работает для всей игры и дополнений.

На консолях нового поколения существенно сократится время загрузки благодаря оптимизации работы с твердотельными накопителями. Кроме того, станут доступны текстуры в 4K и целый спектр уникальных функций платформ, включая пространственный звук и снижение задержки реакции геймпада Xbox, а также поддержку сенсорных эффектов контроллера Dual Sense. Обновление игры будет бесплатным для всех владельцев «Метро: Исход» на восьмом поколении консолей. Полное издание содержит основную игру и оба дополнения: «Два полковника» и «Историю Сэма».

Источник: Metro Exodus