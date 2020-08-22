Представлен новый трейлер фильма Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984», премьера состоится 2 октября 2020 года
В рамках DC FanDome режиссер картины Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс представила новый трейлер грядущей картины.
Так как это не первый трейлер фильма, авторы использовали беспроигрышный вариант привлечь внимание — трансформацию героини Кристен Уиг из человеческого обличия в супергероиню Гепарда / Cheetah.
Главные роли в сиквеле сыграют Галь Гадот (Чудо-женщина) и Крис Пайн (Стив Тревор), за лагерь злых героев выступят Кристен Уиг (Барбара/Гепард) и Педро Паскаль (Максвелл Лорд).
Первоначально премьера фильма Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина: 1984» была назначена на 5 июня 2020 года, затем ее перенесли на 15 августа и финальная на данный момент дата определена как 2 октября 2020 года.
Источник: DC