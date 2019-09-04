Президент Беларуси заявил, что Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla»





Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о знакомстве с Илоном Маском на встрече с минскими школьниками. Любопытно, что ранее о каких-либо встречах беларуского лидера и американского бизнесмена известно не было.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Потом увидел меня на мотоцикле [и удивился]: «Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит!», — заявил президент Беларуси.

При этом Лукашенко не стал уточнять, какая именно у него модель электромобиля. Вместе с тем, известно, что несколько лет назад президент Беларуси тестировал Tesla Model S, после чего сравнил электрокар с космическим кораблем, потому что автомобиль развил скорость 180 км/ч.

Вдобавок к этому Лукашенко пообещал, что постепенно чиновники Беларуси «будут все больше переходить на электромобили».

С 8:55.

Также «Бацька» отметил, что не прочь бы ездить на службу в свой офис на электрическом велосипеде или мотоцикле, но он не может этого делать, чтобы его не обвинили в подражании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Меня тянет сесть на электровелосипед или мотоцикл и поехать на работу. Но все испортил президент Украины Владимир Зеленский. Когда его избрали, он сказал: «Я буду на велосипеде ездить!». А я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: «Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал». Поэтому я от этого отказался», — подчеркнул президент Беларуси.



Источник: CTV