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Президент Беларуси заявил, что Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla»

Президент Беларуси заявил, что Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla»

Президент Беларуси заявил, что Илон Маск подарил ему «электрическую машину Tesla»


Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о знакомстве с Илоном Маском на встрече с минскими школьниками. Любопытно, что ранее о каких-либо встречах беларуского лидера и американского бизнесмена известно не было.

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Потом увидел меня на мотоцикле [и удивился]: «Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит!», — заявил президент Беларуси.

При этом Лукашенко не стал уточнять, какая именно у него модель электромобиля. Вместе с тем, известно, что несколько лет назад президент Беларуси тестировал Tesla Model S, после чего сравнил электрокар с космическим кораблем, потому что автомобиль развил скорость 180 км/ч.

Вдобавок к этому Лукашенко пообещал, что постепенно чиновники Беларуси «будут все больше переходить на электромобили».

С 8:55.

Также «Бацька» отметил, что не прочь бы ездить на службу в свой офис на электрическом велосипеде или мотоцикле, но он не может этого делать, чтобы его не обвинили в подражании президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Меня тянет сесть на электровелосипед или мотоцикл и поехать на работу. Но все испортил президент Украины Владимир Зеленский. Когда его избрали, он сказал: «Я буду на велосипеде ездить!». А я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: «Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал». Поэтому я от этого отказался», — подчеркнул президент Беларуси.

Источник: CTV

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