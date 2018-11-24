Разработка китайской системы спутниковой навигации BeiDou подходит к концу

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В начале этой недели Китай при помощи ракеты-носителя Long March-3B вывел в космос два последних спутника ключевой группы навигационной системы BeiDou. Тем самым КНР завершила формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы «Один пояс — один путь».

Отметим, что формирование созвездия спутников для собственной системы BeiDou Китай начал в 2000 году, и на протяжении последних 18 лет наращивал орбитальную группировку.

Первой подгруппой была BDS-1 — во многом экспериментальная и состоящая всего из четырех аппаратов, покрывающих только территорию Китая. Впоследствии была запущена подгруппа BDS-2. Она покрыла уже часть Азиатско-Тихоокеанского региона и в 2012 году стала доступна для коммерческого использования. Последние два запуска укомплектовали уже группу BDS-3 — самую многочисленную, которая должна покрыть всю поверхность Земли.

Таким образом, основная группировка BeiDou уже сформирована, отчитываются в Китае.

«Это ключевой этап перехода BeiDou от национальной экспериментальной системы к региональной, а впоследствии — и к глобальной навигационной системе», — приводят журналисты «Синьхуа» слова главного конструктора BeiDou Ян Чанфэна.

Инженер утверждает, что с вводом в строй BDS-3 погрешность BeiDou снизилась до 2,5 — 5 метров. Такую точность предлагает GPS.