С 1 мая для украинцев изменится цена подписки PlayStation Plus
Еще в начале марта Sony уведомила украинских пользователей, что стоимость подписки PlayStation Plus для них изменится с 1 мая. Ввиду сегодняшнего переноса автоматической фиксации нарушений ПДД, которая тоже должна была заработать 1 мая, имеет смысл напомнить, что в случае PS Plus все остается в силе.
Новые цены PS Plus для Украины начнут действовать 1 мая в 12:59 по киевскому времени и будут следующими:
- 1 месяц — 249 грн (сейчас 249 грн);
- 3 месяца — 549 (сейчас 769 грн);
- 12 месяцев — 1 299 грн (сейчас 1849 грн).
Таким образом, больше всего сэкономить можно будет, купив годовую подписку.
- PlayStation Plus — фирменный онлайн-сервис Sony, открывающий доступ к многопользовательским функциям в играх для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro (в прошлом — для PS Vita и PS3).
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- Подписчики PS Plus также получают бесплатные игры каждый месяц, специальные скидки в PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ.