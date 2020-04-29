С 1 мая для украинцев изменится цена подписки PlayStation Plus

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Еще в начале марта Sony уведомила украинских пользователей, что стоимость подписки PlayStation Plus для них изменится с 1 мая. Ввиду сегодняшнего переноса автоматической фиксации нарушений ПДД, которая тоже должна была заработать 1 мая, имеет смысл напомнить, что в случае PS Plus все остается в силе.

Новые цены PS Plus для Украины начнут действовать 1 мая в 12:59 по киевскому времени и будут следующими:

1 месяц — 249 грн (сейчас 249 грн);

3 месяца — 549 (сейчас 769 грн);

12 месяцев — 1 299 грн (сейчас 1849 грн).

Таким образом, больше всего сэкономить можно будет, купив годовую подписку.