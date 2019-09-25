Самые интересные анонсы и трейлеры игр Sony State of Play: The Last of Us: Part II, Death Stranding PS4 Pro Bundle, Humanity, Wattam, Civilization VI и др.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Sony провела очередную онлайн-презентацию новинок State of Play, во время которой рассказала о новостях своих проектов, а также представила новую лимитированную версию консоли PS4 Pro.

Итак, игра The Last of Us: Part II получила дату релиза 21 февраля 2020 года и свежий трейлер.

Вместе с игрой Death Stranding 8 ноября 2019 года будет выпущена ограниченная серия консолей Sony PS4 Pro в дизайне проекта. Консоль с белой матовой отделкой получит два отпечатка рук Б.Т., а оранжевый полупрозрачный контроллер напоминает капсулу ББ.

Sony анонсировала игру Humanity от студии Тэцуя Мидзугути Enhance с медитативным геймплеем на основе толп людей, релиз состоится в 2020 году. Игра выйдет не только на PS4, но и на PS VR.

Также вышел новый трейлер ремейка классической игры MediEvil, которая вышла еще на PS1. Разработчики выложили в PlayStation Store бесплатное демо, так что фанаты проекта смогут опробовать его еще до официального выхода.

Infinity Ward и Activision продемонстрировали новый трейлер режима кампании Call of Duty: Modern Warfare.

Новая игра от создателя Katamari Damacy Кэита Такахаси называется Wattam, она получила такой же разноцветный и веселый дизайн, как и самая известная игра геймдизайнера.

И, наконец, новости о Civilization VI — пошаговая стратегия от Firaxis Games вышла на ПК еще в 2016 году, в 2017 году вышли версии для iOS и Nintendo Switch и вот теперь она выйдет и на консолях текущего поколения 22 ноября 2019 года.

Источник: The Verge, Sony