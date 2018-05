Slightly Mad Studios перенесет свой реалистичный гоночный симулятор Project CARS на смартфоны, мобильная версия получит имя Project CARS Go

Вычислительные возможности современных смартфонов давно вышли за пределы требований казуальных игр, а безрамочный дизайн с крупными экранами в сравнительно компактном корпусе уже позволяет комфортно играть даже в игры уровня PUBG без опасений испортить зрения. На эту ситуацию уже отреагировали как создатели мобильных консолей (PS Vita практически сдалась, Nintendo 3DS привлекает эксклюзивами), так и производители смартфонов, регулярно анонсирующие геймерские модели.

Теперь же тренд начинают активно поддерживать и разработчики игр. После выхода на мобильных платформах Android и iOS двух самых популярных игр в жанре «Королевская битва» (речь конечно же идет о PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite Battle Royale), о своем желании перенести свою игру на смартфоны заявили разработчики симулятора Project Cars.

При этом представители Slightly Mad Studios и Bandai Namco заявили, что это будет не очередной условный Real Racing, Asphalt или Need for Speed, а весьма реалистичный по меркам целевой платформы гоночный симулятор. Для переноса своей игры на смартфоны они объединят усилия с разработчиком мобильных проектов GAMEVIL, будущий проект получил рабочее название Project CARS Go.

Напомним, что гоночный симулятор Project CARS был выпущен в 2015 году, а его сиквел Project CARS 2 — в 2017 году, обе части вышли на всех популярных игровых платформах, включая PC, PlayStation 4 и Xbox One. Даже ориентировочные сроки выпуска мобильной версии Project CARS Go пока не озвучиваются, так что фанатам смартфонных гонок придется некоторое время подождать.

