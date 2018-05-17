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Slightly Mad Studios перенесет свой реалистичный гоночный симулятор Project CARS на смартфоны, мобильная версия получит имя Project CARS Go
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Slightly Mad Studios перенесет свой реалистичный гоночный симулятор Project CARS на смартфоны, мобильная версия получит имя Project CARS Go

Slightly Mad Studios перенесет свой реалистичный гоночный симулятор Project CARS на смартфоны, мобильная версия получит имя Project CARS Go

Вычислительные возможности современных смартфонов давно вышли за пределы требований казуальных игр, а безрамочный дизайн с крупными экранами в сравнительно компактном корпусе уже позволяет комфортно играть даже в игры уровня PUBG без опасений испортить зрения. На эту ситуацию уже отреагировали как создатели мобильных консолей (PS Vita практически сдалась, Nintendo 3DS привлекает эксклюзивами), так и производители смартфонов, регулярно анонсирующие геймерские модели.

Теперь же тренд начинают активно поддерживать и разработчики игр. После выхода на мобильных платформах Android и iOS двух самых популярных игр в жанре «Королевская битва» (речь конечно же идет о PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite Battle Royale), о своем желании перенести свою игру на смартфоны заявили разработчики симулятора Project Cars.

При этом представители Slightly Mad Studios и Bandai Namco заявили, что это будет не очередной условный Real Racing, Asphalt или Need for Speed, а весьма реалистичный по меркам целевой платформы гоночный симулятор. Для переноса своей игры на смартфоны они объединят усилия с разработчиком мобильных проектов GAMEVIL, будущий проект получил рабочее название Project CARS Go.

Напомним, что гоночный симулятор Project CARS был выпущен в 2015 году, а его сиквел Project CARS 2 — в 2017 году, обе части вышли на всех популярных игровых платформах, включая PC, PlayStation 4 и Xbox One. Даже ориентировочные сроки выпуска мобильной версии Project CARS Go пока не озвучиваются, так что фанатам смартфонных гонок придется некоторое время подождать.

Источник: Engadget

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