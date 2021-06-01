Sony тимчасово здешевила річну підписку PS Plus — до 10 червня її можна купити за 974 гривень (-25%)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В рамках розпродажу «Час грати 2021», який наразі проходить в магазині PS Store, Sony пропонує знижену ціну на річну передплату PlayStation Plus — до 10 червня її можна купити за 974 гривень (-25%).

Акційну ціну отримав тільки річний план, тоді як вартість місячного та тримісячного планів PS Plus лишилась без змін.

Одночасно Sony оголосила червневу добірку безоплатних ігор для передплатників PS Plus — до неї увійшли Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown і Operation: Tango для власників PS5.