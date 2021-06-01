Sony тимчасово здешевила річну підписку PS Plus — до 10 червня її можна купити за 974 гривень (-25%)
В рамках розпродажу «Час грати 2021», який наразі проходить в магазині PS Store, Sony пропонує знижену ціну на річну передплату PlayStation Plus — до 10 червня її можна купити за 974 гривень (-25%).
Акційну ціну отримав тільки річний план, тоді як вартість місячного та тримісячного планів PS Plus лишилась без змін.
Одночасно Sony оголосила червневу добірку безоплатних ігор для передплатників PS Plus — до неї увійшли Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown і Operation: Tango для власників PS5.