Создатели Surgeon Simulator анонсировали свой новый проект — I Am Fish





В октябре прошлого года игроделы из Bossa Studios, известные по Surgeon Simulator, представили три игровых прототипа: Pigeon Simulator, I Am Fish и Trash Bandits. Игроки могли бесплатно скачать и попробовать их все, чтобы позже решить, какой из них станет полноценной игрой. В итоге выбор пал на I Am Fish, которая, по словам авторов, теперь находится в разработке и выйдет в 2021 году.

Bossa Studios позиционирует I Am Fish в качестве духовного наследника комедийного платформера I Am Bread. Однако если в последней игрокам нужно управлять ломтиком хлеба, то в первой главным героем или, вернее сказать, главной героиней выступает рыбка в шарообразном аквариуме, решившая во что бы то ни стало добраться до океана. Задача игрока состоит в том, чтобы докатить аквариум с водоплавающей авантюристкой до заветной водной глади.

Проблема в том, что стеклянный сосуд весьма хрупок и может разбиться при падении с высоты на твердую поверхность, из-за чего рыбка сразу погибнет. Кроме того, он плохо приспособлен к такому типу перемещения: управлять аквариумом трудно, поскольку он постоянно норовит уйти в сторону за счет инерции.

По словам разработчиков, в целом у всех трех выпущенных ими проектов-прототипов нашлись поклонники, однако наибольший энтузиазм у игроков вызвало именно приключение маленькой рыбки. Особенно игроделов порадовало то, что многие геймеры проходили уровни I Am Fish не так, как это было изначально задумано, используя для этого различные хитроумные трюки.

Скачать прототип I Am Fish можно с сайта разработчиков, которые в честь анонса полноценного проекта добавили в демо новый уровень.

Что касается кооперативной соревновательной Trash Bandits, посвященной лисам-мусорщикам, и симулятора неистового голубя-разрушителя Pigeon Simulator, то об их судьбе пока ничего не известно — в Bossa Studios указывают лишь, что в будущем они постараются вернуться к идеям, заложенным в этих прототипах.

Источник: DTF