SpaceX опубликовала видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN10 в формате 4К и нацеливается на полноценный орбитальный запуск уже в июле

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SpaceX опубликовала на своем YouTube-канале короткое видео с нарезкой ключевых моментов атмосферных летных испытаний Starship SN10, которое доступно в высоком качестве — вплоть до 4К (да, подвезли новые обои для рабочего стола).

4 марта SpaceX впервые успешно посадила полноразмерный (50-метровый!) прототип будущего межпланетного корабля. Он достиг апогея в 10 км, выключил двигатели и начал управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей, который в итоге успешно завершил маневром «belly flop» с разворотом хвостом вниз и последующей посадка. Все это можно на этом впечатляющем видео продолжительностью чуть меньше двух минут.

Официальный видеоматериал от SpaceX позволяет увидеть полет Starship SN10 в мельчайших деталях с новых ракурсов.

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Ранее свое видео с испытаний Starship SN10 в 4K и слоу-мо опубликовал YouTube-канал Cosmic Perspective, но на нем полет ракеты показ не с такого близкого расстояния. В ролике SpaceX есть кадры с камер, установленных на самой ракете, и дрона, сопровождающего ракету в полете.

Посадка Starship SN10 не обошлась без проблем — после контакта с поверхностью земли аппарат даже немного отскочил и накренился. Спустя примерно 10 минут после посадки раздался большой взрыв. Ранее глава SpaceX Илон Маск детально рассказала о его причинах.

По сути, это видео — промо к грядущему полету следующего прототипа Starship SN11, чьи испытания пройдут в самое ближайшее время. В одном из недавних твитов Илон Маск заявил, что он почти готов к полету. Судя по последним обновлениям, запуск состоится не раньше пятницы, 19 марта. Предполетные огневые испытания должны пройти 18 марта.

SN11 almost ready to fly https://t.co/fXmjJZOiKk — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2021

Также Илон Маск рассказал, что теперь SpaceX нацеливается провести полноценный орбитальный запуск Starship в июле.

That’s our goal — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2021

SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и завершает сборку первого прототипа бустера Super Heavy BH1.