SpaceX опубликовала видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN10 в формате 4К и нацеливается на полноценный орбитальный запуск уже в июле
SpaceX опубликовала на своем YouTube-канале короткое видео с нарезкой ключевых моментов атмосферных летных испытаний Starship SN10, которое доступно в высоком качестве — вплоть до 4К (да, подвезли новые обои для рабочего стола).
4 марта SpaceX впервые успешно посадила полноразмерный (50-метровый!) прототип будущего межпланетного корабля. Он достиг апогея в 10 км, выключил двигатели и начал управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей, который в итоге успешно завершил маневром «belly flop» с разворотом хвостом вниз и последующей посадка. Все это можно на этом впечатляющем видео продолжительностью чуть меньше двух минут.
Официальный видеоматериал от SpaceX позволяет увидеть полет Starship SN10 в мельчайших деталях с новых ракурсов.
Ранее свое видео с испытаний Starship SN10 в 4K и слоу-мо опубликовал YouTube-канал Cosmic Perspective, но на нем полет ракеты показ не с такого близкого расстояния. В ролике SpaceX есть кадры с камер, установленных на самой ракете, и дрона, сопровождающего ракету в полете.
Посадка Starship SN10 не обошлась без проблем — после контакта с поверхностью земли аппарат даже немного отскочил и накренился. Спустя примерно 10 минут после посадки раздался большой взрыв. Ранее глава SpaceX Илон Маск детально рассказала о его причинах.
По сути, это видео — промо к грядущему полету следующего прототипа Starship SN11, чьи испытания пройдут в самое ближайшее время. В одном из недавних твитов Илон Маск заявил, что он почти готов к полету. Судя по последним обновлениям, запуск состоится не раньше пятницы, 19 марта. Предполетные огневые испытания должны пройти 18 марта.
SN11 almost ready to fly https://t.co/fXmjJZOiKk
— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2021
Также Илон Маск рассказал, что теперь SpaceX нацеливается провести полноценный орбитальный запуск Starship в июле.
That’s our goal
— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2021
SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и завершает сборку первого прототипа бустера Super Heavy BH1.
The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 13th March 2021 pic.twitter.com/BBSOsLFt0f
— Brendan (@_brendan_lewis) March 13, 2021