Блоги
SpaceX опубликовала видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN10 в формате 4К и нацеливается на полноценный орбитальный запуск уже в июле

SpaceX опубликовала видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN10 в формате 4К и нацеливается на полноценный орбитальный запуск уже в июле

SpaceX опубликовала видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN10 в формате 4К и нацеливается на полноценный орбитальный запуск уже в июле


SpaceX опубликовала на своем YouTube-канале короткое видео с нарезкой ключевых моментов атмосферных летных испытаний Starship SN10, которое доступно в высоком качестве — вплоть до 4К (да, подвезли новые обои для рабочего стола).

4 марта SpaceX впервые успешно посадила полноразмерный (50-метровый!) прототип будущего межпланетного корабля. Он достиг апогея в 10 км, выключил двигатели и начал управляемый спуск бортом вниз с помощью аэродинамических рулей, который в итоге успешно завершил маневром «belly flop» с разворотом хвостом вниз и последующей посадка. Все это можно на этом впечатляющем видео продолжительностью чуть меньше двух минут.

Официальный видеоматериал от SpaceX позволяет увидеть полет Starship SN10 в мельчайших деталях с новых ракурсов.

 

Ранее свое видео с испытаний Starship SN10 в 4K и слоу-мо опубликовал YouTube-канал Cosmic Perspective, но на нем полет ракеты показ не с такого близкого расстояния. В ролике SpaceX есть кадры с камер, установленных на самой ракете, и дрона, сопровождающего ракету в полете.

Посадка Starship SN10 не обошлась без проблем — после контакта с поверхностью земли аппарат даже немного отскочил и накренился. Спустя примерно 10 минут после посадки раздался большой взрыв. Ранее глава SpaceX Илон Маск детально рассказала о его причинах.

Илон Маск назвал вероятные причины взрыва Starship SN10

По сути, это видео — промо к грядущему полету следующего прототипа Starship SN11, чьи испытания пройдут в самое ближайшее время. В одном из недавних твитов Илон Маск заявил, что он почти готов к полету. Судя по последним обновлениям, запуск состоится не раньше пятницы, 19 марта. Предполетные огневые испытания должны пройти 18 марта.

Также Илон Маск рассказал, что теперь SpaceX нацеливается провести полноценный орбитальный запуск Starship в июле.

SpaceX почти завершила сборку Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и завершает сборку первого прототипа бустера Super Heavy BH1.

 

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить